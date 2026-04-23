Od 1 lipca wchodzi w życie nowe unijne prawo, które nakłada cło na tanie przesyłki, płynące do nas przede wszystkim z Chin. Początkowo nowa opłata nie będzie wysoka, ale 2 lata to się może zmienić. Po co w ogóle zdecydowano się na taką zmianę w przepisach?

Platformy takie jak Temu, Shein czy Aliexpress biją w Polsce (i nie tylko) rekordy popularności. Zawdzięczają to nie tylko niemal nieskończonemu asortymentowi, ale przede wszystkim niezwykle niskim cenom. Tajemnica nie tkwi wyłącznie w taniej sile roboczej w fabrykach. To zasługa luki w prawie, pozwalającej azjatyckim gigantom unikać opłat na granicach.

Jak chińskie platformy jak Shein czy Temu omijają podatki?

Sklepy z Chin zbudowały swoją przewagę na rynku, opierając się na przepisach o zwolnieniu z cła dla przesyłek o najniższej wartości. To właśnie dzięki temu mechanizmowi paczki zamawiane przez Polaków mogły kosztować ułamek tego, co musielibyśmy zapłacić w innych miejscach.

Towar trafia hurtowo do europejskich centrów dystrybucyjnych, na przykład w Belgii, Holandii czy w Polsce pod Wrocławiem. Dopiero na miejscu transporty są rozbijane na drobne zamówienia. Następnie trafiają do klientów jako zwykłe przesyłki wewnątrzunijne, co obniża koszty i formalności.

Azjatyckie firmy stworzyły więc całą machinę logistyczną do omijania opłat. "System przypomina fabrykę paczek, która rozbija duży import na tysiące małych przesyłek. A to trudniejsze do objęcia klasycznymi cłami" – wyjaśniał portal INNPoland.

Koniec zwolnienia z cła. Nowe unijne przepisy od 1 lipca

Sytuacja zmieni się już 1 lipca 2026 roku. Unia Europejska zlikwiduje regulacje zwalniające tanie przesyłki np. z Chin z dodatkowych opłat. Unijni urzędnicy przyjęli jednak okres przejściowy, aby ułatwić rynkowi oraz urzędom celnym dostosowanie do nowych realiów. Od 1 lipca 2026 roku do 1 lipca 2028 roku stosowana będzie uproszczona stawka celna.

"Stosuje się należności celne w wysokości 3 EUR za pozycję w przesyłce, której rzeczywista wartość nie przekracza łącznie 150 EUR" – informuje rozporządzenie rady UE 2026/382. Dotyczy to głównie przesyłek pocztowych oraz tych zwolnionych z VAT.

Zatem każda przesyłka, która będzie tańsza niż ok. 635 zł, będzie miała w zamówieniu doliczoną stałą opłatę. W przeliczeniu na naszą walutę to koszt wynoszący nieco ponad 12 zł.

Niby nie jest to dużo przy większych zakupach, ale dla osób, które zamawiały paczki "Made in China" po 10-20 zł z kilkoma gadżetami, to już będzie zauważalna kwota. I możliwe, że wtedy zdecydują się na zakup w np. polskim sklepie.

Warto też zauważyć, że opłata będzie doliczana "za pozycję w przesyłce". Nie oznacza to jednak, że do dosłownie każdej rzeczy będzie dodane cło. Będzie to prawdopodobnie działać tak, że każdy produkt w zamówieniu będzie poddany "klasyfikacji taryfowej" i przypisany do grupy np. elektronika, ubrania itd.

Jeśli więc zamówimy 3 ładowarki, to cło zapłacimy raz, ale jeśli dorzucimy do tego koszulkę, to na nią będzie doliczone oddzielne cło, również wynoszące 3 euro. Zatem zamawianie paczek z różnymi kategoriami produktów przestanie być tak opłacalne jak obecnie.

Ochrona unijnego rynku przed zalewem tanich paczek

Niespotykana dotąd skala importu z Chin sprawiła, że te zmiany były nieuniknione. Wcześniejsze zwolnienie z ceł wprowadzono po to, by odciążyć celników przy codziennym sprawdzaniu tysięcy paczek. Teraz, w czasach pełnej cyfryzacji i dostępu do danych, nie ma to dalszego sensu.

Poza tym, jak wskazuje Ministerstwo Finansów, "zwolnienie z cła takich przesyłek było nadużywane poprzez zaniżanie ich wartości i sztuczne dzielenie przesyłek". "Znacząco wzrosła wielkość przywozu takich przesyłek i konieczna stała się ochrona konkurencyjności unijnych przedsiębiorców oraz interesów finansowych UE i jej państw członkowskich" – czytamy na stronie resortu.

