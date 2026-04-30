Majówka 2026: Policja już rozgrzewa swoje nieoznakowane bryki

Kalendarz na maj 2026 nie jest tak łaskawy jak w poprzednich latach, bo 1 maja wypada w piątek, a 3 maja w niedzielę. Mamy więc "zwyczajne" trzy dni wolnego, co dla wielu oznacza kumulację ruchu w bardzo krótkim czasie. Policja doskonale o tym wie i już zapowiada: od 30 kwietnia do 4 maja na drogach będzie gęsto od patroli.

Mundurowi nie ukrywają strategii. Na celowniku są przede wszystkim główne trasy wyjazdowe z miast, węzły komunikacyjne i drogi ekspresowe. Na łowy wyjeżdża słynna grupa SPEED, która w swoich nieoznakowanych radiowozach z wideorejestratorami będzie wyłapywać tych, którym za bardzo spieszy się na działkę. Pamiętajcie, że we flocie policji są od niedawna Cupry, które mają niezłe żniwo.

Bezpieczeństwo na drogach ma zapewnić też większa liczba patroli z suszarkami. Policjanci zapowiadają wzmożone kontrole prędkości oraz kaskadowe pomiary, więc zwolnienie przed jednym radiowozem może nie wystarczyć, by uniknąć mandatu kilometr dalej. Priorytetem będzie też trzeźwość kierujących.

Akcje typu "trzeźwy poranek" będą normą, szczególnie w niedzielę, gdy wszyscy ruszą w drogę powrotną.

No i zanim wrzucisz walizki do bagażnika, rzuć okiem na swoje auto. Policja zapowiada, że podczas majówki będzie zwracać szczególną uwagę na stan techniczny pojazdów. Masz pękniętą szybę? Łyse opony? A może jedno ze świateł "mruga" na pożegnanie? To najkrótsza droga do zatrzymania dowodu rejestracyjnego i zakończenia wycieczki na lawecie.

Sprawdź poziom płynów, stan wycieraczek i upewnij się, że masz w bagażniku wyposażenie obowiązkowe, czyli trójkąt i gaśnicę. Pamiętaj też o najmłodszych. Foteliki dla dzieci muszą być prawidłowo zamontowane, a pasy zapięte u każdego pasażera.

Dom to nie sejf

Wyjazd na majówkę to też żniwa dla włamywaczy. Policja apeluje o zabezpieczenie mieszkania przed podróżą. Sprawdź, czy domknąłeś wszystkie okna (również te dachowe i piwniczne) i czy drzwi są zamknięte na wszystkie zamki.

Dobra rada od mundurowych? Nie chwal się wyjazdem w mediach społecznościowych, dopóki nie wrócisz. Zdjęcie drinka z palemką "właśnie teraz" to zaproszenie dla złodzieja, który tylko czeka na potwierdzenie, że nikogo nie ma w domu.

Warto poprosić zaufanego sąsiada o doglądanie posesji i wyjmowanie ulotek ze skrzynki, bo nic tak nie zdradza nieobecności, jak sterta makulatury przed drzwiami.

A jeśli planujecie relaks nad wodą, pamiętajcie o jednym: słońce i alkohol to mieszanka wybuchowa. Policjanci będą monitorować bezpieczeństwo nad wodą i reagować na korzystanie z dzikich kąpielisk. Nawet jeśli majowe słońce przygrzeje, woda wciąż jest lodowata, a szok termiczny to realne zagrożenie.

:

W miastach, szczególnie w Warszawie, gdzie w sobotę 2 maja odbędzie się finał Pucharu Polski na Narodowym, należy spodziewać się utrudnień. Funkcjonariusze będą pilnować porządku w miejscach rekreacji, reagując na akty chuligaństwa czy picie alkoholu pod chmurką.