Nie żyje abp Józef Michalik. Informację o jego śmierci przekazała Archidiecezja Przemyska. Duchowny miał 85 lat. Pod koniec ubiegłego roku kuria prosiła o modlitwę w intencji jego pomyślnego powrotu do zdrowia po operacji.

"W 5. Niedzielę Wielkanocną, 3 maja 2026 roku, w 85. roku życia, 61. roku kapłaństwa i 39. roku biskupstwa, odszedł do Domu Ojca ks. arcybiskup Józef Michalik, emerytowany arcybiskup archidiecezji przemyskiej obrządku łacińskiego" – przekazano w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej archidiecezji przemyskiej.

Abp Michalik odegrał istotną rolę w życiu Kościoła w Polsce na przełomie XX i XXI wieku. W latach 1999-2004 był wiceprzewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski, a w 2004 roku został jej przewodniczącym. Funkcję tę pełnił przez dwie kadencje – do 2014 roku.

