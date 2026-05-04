Niewielka awionetka rozbiła się w poniedziałek 4 maja o budynek mieszkalny w Belo Horizonte w stanie Minas Gerais w Brazylii. Zginęło dwóch pilotów samolotu, a trzy osoby trafiły do szpitala. Do sieci trafiło nagranie z wypadku.

Jak podają brazylijskie media, samolot wystartował z lotniska w Belo Horizonte w poniedziałek o godz. 12:16 czasu lokalnego (godz. 17:16 w Polsce). Przed katastrofą pilot awionetki miał zgłaszać wieży kontroli lotów problemy podczas startu. W momencie wypadku na pokładzie znajdowało się pięć osób. Lokalna straż pożarna przekazała, że pilot i drugi pilot zginęli, a trzy inne osoby zostały ciężko ranne i trafiły do szpitala.

Katastrofa lotnicza w Brazylii. Jest nagranie z wypadku

Portal Globo opublikował w serwisie X nagranie z wypadku w dzielnicy Silveira w Belo Horizonte. Widać na nim samolot lecący bardzo nisko nad miastem, który nagle wykonał skręt w lewo. Po chwili maszyna uderzyła w budynek i spadła na pobliski parking przy bloku. Wcześniej samolot zatoczył w powietrzu kilka kółek.

Służby ratunkowe przybyły na miejsce około godz. 12:25 czasu lokalnego. Po uderzeniu awionetki w budynek doszło do wycieku paliwa. Według doniesień żaden z mieszkańców bloku nie został ranny. Samolot uderzył w budynek mieszkalny na wysokości między trzecim a czwartym piętrem, trafił w klatkę schodową.

Przyczyny katastrofy nie są na razie znane. Niewykluczone, że do usterki doszło jeszcze zanim samolot wzbił się na bezpieczną wysokość. Reuters podaje, że z rejestrów Narodowej Agencji Lotnictwa Cywilnego (ANAC) wynika, iż rozbita maszyna to model EMB-721C wyprodukowany w 1979 roku. Jest to mały samolot jednosilnikowy, wykorzystywany do lotów prywatnych i szkoleniowych.