Kierowca wjechał w tłum ludzi w centrum Lipska w Niemczech. Z pierwszych ustaleń niemieckiej policji wynika, że są co najmniej dwie ofiary śmiertelne. "Samochód przejechał przez centrum miasta" – powiedziała dziennikowi "Bild" rzeczniczka policji.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

W poniedziałek w niemieckim mieście Lipsko doszło do dramatycznego incydentu. Jak informują lokalne media i agencja Reuters, samochód osobowy z dużą prędkością wjechał w grupę ludzi.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez nadawcę MDR, który powołuje się na źródła policyjne, w wyniku zdarzenia zginęły dwie osoby, a kolejne dwie odniosły ciężkie obrażenia. Policja w Lipsku potwierdziła agencji Reuters, że doszło do potrącenia wielu osób przez jadący samochód, jednak na ten moment służby odmawiają podania szerszych szczegółów dotyczących tożsamości ofiar czy okoliczności tragedii.

REKLAMA

Świadkowie zdarzenia, cytowani przez Radio Leipzig, opisują drastyczne sceny z miejsca zdarzenia. Przez strefę dla pieszych miał przejechać uszkodzony SUV marki Volkswagen, na którego dachu znajdowała się dodatkowa osoba. Relacje osób będących na miejscu wskazują również na przerażający widok ciał przykrytych prześcieradłami.

Służby ani media nie podają na ten moment informacji czy sprawca został zatrzymany.