Do strzelaniny w pobliżu Białego Domu doszło późnym wieczorem 4 maja (czasu polskiego). Pilnie interweniowali funkcjonariusze Secret Service. Ranne zostały dwie osoby: mężczyzna i przechodzący nastolatek. W tym czasie w obiekcie przebywał Donald Trump. To nie pierwsze takie zdarzenie w ostatnim czasie, gdy w pobliżu jest prezydent USA.

Według relacji Secret Service strzelanina rozpoczęła się na skrzyżowaniu 15th Street i Independence Avenue w Waszyngtonie, w pobliżu pomnika Waszyngtona oraz North Lawn, czyli północnego trawnika Białego Domu.

Chwilę wcześniej przejeżdżał tamtędy w kolumnie samochodów wiceprezydent J.D. Vance. Natomiast Donald Trump miał być wewnątrz Białego Domu.

– Nasi funkcjonariusze i agenci w ubraniach cywilnych, którzy regularnie patrolują zewnętrzne granice kompleksu Białego Domu, zidentyfikowali podejrzaną osobę, która najwyraźniej posiadała broń palną – relacjonował zastępca dyrektora Secret Service Matthew C. Quinn na konferencji prasowej.

Funkcjonariusze zaczęli podchodzić do mężczyzny, a ten nagle rozpoczął ucieczkę. W biegu zaczął strzelać do agentów. Oni też odpowiedzieli mu ogniem. Napastnik został trafiony i przewieziony do szpitala. Strzały oddane przez niego trafiły w nastolatka, który tamtędy akurat przechodził. Na szczęście nie doznał obrażeń zagrażających życiu.

Przedstawiciel Secret Service przyznał, że na razie nie wiadomo, kogo za cel obrał sobie napastnik. – Patrolujemy ten obszar i każdą placówkę wokół 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z najwyższą starannością – zapewnił Quinn. – Nie wiemy, czy to było skierowane do prezydenta, ale się dowiemy – dodał na koniec.

Strzelanina na kolacji z udziałem Trumpa

Zaledwie kilka dni temu na uroczystej kolacji Donalda Trumpa z korespondentami Białego Domu także doszło do strzelaniny. W lobby hotelu podczas prestiżowej gali rozległ się huk. Reakcja służb była błyskawiczna – prezydent, wiceprezydent oraz pierwsza dama Melania Trump zostali natychmiast ewakuowani z budynku.

Sprawcą był 31-letni Cole Tomas Allen z Kalifornii. Oddał strzały w stronę agenta strzegącego punktu kontrolnego, zanim został obezwładniony. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że zamachowiec przygotował się do ataku, wynajmując wcześniej pokój w tym samym hotelu, co pozwoliło mu ominąć część zewnętrznych kordonów bezpieczeństwa. Mowa o hotelu Hilton (co ciekawe w tym samym miejscu kilka dekad temu także doszło do próby zamachu na ówczesnego prezydenta USA).

Jak przekazał prokurator generalny USA, Todd Blanche incydent ten nie był przypadkowy i miał na celu uderzenie w najwyższe szczeble władzy państwowej. Blanche w rozmowie z NBC News potwierdził, że głównym celem ataku miał być Donald Trump oraz najbliżsi współpracownicy.