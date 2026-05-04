Kancelaria Prezydenta w nocy z niedzieli na poniedziałek wydała pilny komunikat. Poinformowano w nim, że prezydent Karol Nawrocki odbył rozmowę z Donaldem Trumpem. Poruszyli temat nie tylko uwolnienia Andrzeja Poczobuta, ale także obecności amerykańskich wojsk w UE. Jak wiadomo, prezydent USA zdecydował o wycofaniu 5 tys. żołnierzy z terenu Niemiec i zapowiedział już kolejne kroki.

"Dziś wieczorem, w dniu Święta Narodowego Trzeciego Maja, Prezydent RP Karol Nawrocki odbył rozmowę telefoniczną z Prezydentem USA Donaldem Trumpem" – podano na profilu Kancelarii Prezydenta RP na platformie X.

Jednym z tematów ich rozmowy było uwolnienie Andrzeja Poczobuta. Dziennikarz trafił do Polski kilka dni wcześniej, a 3 maja odebrał najważniejsze polskie odznaczenie – Order Orła Białego.

Władze w naszym kraju od początku podkreślały, że udział Amerykanów w tej operacji był bardzo duży. – Chciałbym podkreślić wielki wkład strony amerykańskiej i osobisty wkład prezydenta Donalda Trumpa – mówił po uwolnieniu Radosław Sikorski, a Karol Nawrocki wspominał, że rozmawiał z Trumpem o Poczobucie już na początku swojej kadencji.

Teraz przy okazji rozmowy telefonicznej ponownie podziękował "amerykańskiemu przywódcy za zaangażowanie" w tej sprawie. "Prezydenci omówili także aktualną sytuację bezpieczeństwa" – czytamy w komunikacie Kancelarii Prezydenta RP.

"Istotnym tematem rozmowy były kwestie związane z obecnością wojsk amerykańskich w Europie. Obaj przywódcy potwierdzili siłę i wagę sojuszu polsko–amerykańskiego" – dodano. Próżno jednak szukać w oświadczeniu więcej szczegółów na temat obecności wojsk amerykańskich w Polsce.

Trump wycofuje żołnierzy z terenu Niemiec. Zapowiedział kolejne kroki

Przypomnijmy, że sytuacja na linii USA–NATO staje się coraz bardziej poważna. Amerykańska krytyka sojuszu powoli przeradza się w faktyczne działania, które osłabiają jego zdolności obronne.

Donald Trump od dłuższego czasu w ostrych słowach wypowiadał się o swoich partnerach w ramach NATO, zwracając uwagę na ich brak zaangażowania w militarne kampanie zainicjowane przez USA. Polityk na początku kwietnia nazwał sojusz "papierowym tygrysem".

Natomiast na przełomie kwietnia i maja amerykańska administracja podjęła decyzję o wycofaniu 5 tys. żołnierzy z baz wojskowych ulokowanych na terenie Niemiec. Aktualnie stacjonuje tam około 35 tys. członków personelu. Działanie jest rezultatem konfliktu pomiędzy Donaldem Trumpem a Friedrichem Merzem. Kanclerz Niemiec negatywnie wypowiadał się na temat amerykańskiej kampanii na Bliskim Wschodzie.

Majówka przyniosła kolejne ponure informacje z USA. Bowiem liczba relokacji żołnierzy z terenu Niemiec ma zostać podniesiona. Donald Trump skomentował te doniesienia w trakcie sobotniej konferencji. Jak podało CNBC, prezydent USA zapowiedział jeszcze ostrzejsze cięcia w liczebności kontyngentu. Nie podał precyzyjnej liczby, ale stwierdził, że będzie to "znacznie więcej niż 5 tys."