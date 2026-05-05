Powstanie nowa konstytucja – Karola Nawrockiego? Zdaniem Bartosza Arłukowicza to tylko temat zastępczy! Zobacz "Rozmowę naTemat" fot. naTemat

– Nie będzie żadnej konstytucji Karola Nawrockiego – mówi europoseł Bartosz Arłukowicz, wiceprzewodniczący Koalicji Obywatelskiej, gość Rozmowy naTemat. Jego zdaniem prezydent jest świadomy, że nowa ustawa zasadnicza jest bez szans, a ruchy, które wykonuje, to gorączkowa próba szukania tematu zastępczego. – Karol Nawrocki szuka za wszelką cenę sposobu, żeby przykryć aferę związaną z kryptowalutami – ocenia polityk w podcaście naTemat.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Bartosz Arłukowicz w Rozmowie naTemat został zapytany między innymi o sytuację w ochronie zdrowia, kwestię rozliczenia zbiegłego Zbigniewa Ziobry przez polski wymiar sprawiedliwości, źródło dumy i wstydu dla Szczecina, a także plany Donalda Trumpa dotyczące zaangażowania Stanów Zjednoczonych w NATO.

Gość naTemat przyznaje, że w kuluarach Parlamentu Europejskiego słowa prezydenta USA o NATO jako "papierowym tygrysie" czy zamiarze wycofania pięciu tysięcy amerykańskich żołnierzy z Niemiec, są przyjmowane "bardzo źle".

– Mówiąc zupełnie poważnie, robi się dobrą minę do złej gry – relacjonuje wiceprzewodniczący Bartosz Arłukowicz.

REKLAMA

W nieoficjalnych rozmowach posłowie i posłanki z Unii Europejskiej mają być brutalnie szczerzy. – Trump prowadzi dzisiaj politykę, która, nazwijmy to najdelikatniej jak można, nie odbiega daleko od linii, którą dzisiaj prezentuje wielu, którzy chcieliby destabilizacji Unii Europejskiej – przekonuje europoseł ze Szczecina.