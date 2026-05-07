Debatujmy lepiej nad stanem polskiej obrony przeciwdronowej, niż elegencją słów Mentzena o gen. Kukule.

Szef Sztabu Generalnego gen. Wiesław Kukuła jakiś czas temu wyraził publicznie troskę o obywatela i gotowość do jego ochrony przed dronami, nawet jeśli miałoby to kosztować fortunę. Brzmi szlachetnie. Problem w tym, że brzmi też, jakby najważniejszy człowiek w Wojsku Polskim nie odrobił lekcji z ostatnich lat wojny. I tu nadchodzi moment, w którym piekło zamarza, bo ja muszę zgodzić się ze Sławomirem Mentzenem, a nie święcie oburzonymi na jego krytykę pod adresem generała.

Ukraina nauczyła świat jednej brutalnej prawdy o współczesnym polu walki. Drony wygrały wyścig ekonomiczny z obroną przeciwlotniczą. Rosja masowo wysyła na przeciwnika "latające puszki" z rodowodem w irańskiej myśli technicznej, warte maksymalnie kilka tysięcy dolarów sztuka. Akurat Ukraińcy w pierwszej fazie wojny dronowej nie mieli wyjścia i musieli bronić się, wystrzeliwując rakiety warte dziesiątki, a niekiedy setki razy więcej niż strącany nimi dron. Efekt był taki, że obrońcy wyczerpywali zapasy i budżety, a atakujący produkowali kolejne serie tanich maszyn.

Nie inaczej wygląda sytuacja na Bliskim Wschodzie, gdzie Izrael musiał użyć myśliwców F-35 i rakiet Patriot do zestrzeliwania dronów wartych ułamek procenta kosztów obrony. Każde takie przechwycenie było militarnym sukcesem i ekonomiczną klęską jednocześnie. Dlatego zarówno Ukraińcy, Izraelczycy, jak i każda potrafiąca uczyć się na cudzych doświadczeniach armia świata szybko starają się reagować na nowe wyzwania. Budują nowoczesną i ekonomicznie spinającą się obronę przeciwdronową.

To nie są tajne analizy wywiadowcze dostępne wyłącznie w kwaterach głównych NATO. To rzeczywistość, którą każdy zainteresowany wojskowością może przeczytać w otwartych źródłach. Doktryną odpowiedzi na tanie drony stają się dziś lasery, działka szybkostrzelne, zagłuszanie elektroniczne i przede wszystkim tańsze "drony myśliwskie". Słowem, asymetria musi działać w drugą stronę, bo inaczej agresor po prostu doprowadzi swą ofiarę (i jej sojuszników) do bankructwa.

Na tym tle słowa najważniejsze polskiego generała o gotowości strzelania drogimi rakietami do tanich dronów naprawdę są – delikatnie mówiąc – niepokojące.

Nie liczy się wartość rakiety użytej do zestrzelenia drona. Liczy się wartość tego, co ten dron może zniszczyć. Jeśli to ma być życie Polaka, to ono nie ma ceny. gen Wiesław Kukuła Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w TVN24

Nie dlatego, że świadczą o złej woli. Pewnie nie. Ale świadczą o tym, że retoryka troski o obywatela zastępuje chłodną kalkulację, bez której nowoczesnej obrony się nie zbuduje. Od Szefa Sztabu Generalnego oczekujemy jednak więcej.

Wojna obronna to nie jest projekt humanitarny. To gra zasobów, logistyki i czystej matematyki. Kto straci z oczu liczby, ten przegra, choćby miał najszlachetniejsze intencje.

Sławomir Mentzen w Elblągu, a potem w Pruszczu Gdańskim powiedział to wszystko językiem wiecu wyborczego – ostro, personalnie, używając niezbyt wybrednego słownictwa.

Ten człowiek jest nienormalny, w sensie on nie ma kompetencji, żeby być kapralem, on nigdy niczym tak naprawdę nie dowodził. On się wziął z tej jednostki specjalnej z Lublińca i nigdy niczym nie dowodził. (...) Ten człowiek wprost mówił, że on by strzelał rakietami za 100 mln zł sztuka do tych dronów ze sklejki wysyłanych do nas ze wschodniej granicy, gdyby to miało tylko tam jedną rzecz uratować. Sławomir Mentzen lider Konfederacji o gen. Kukule podczas wiecu w Elblągu

Można go za to krytykować. Ale nie można powiedzieć, że się myli co do meritum. Czasem przykra prawda wypowiedziana nieelegancko wciąż pozostaje prawdą. Nawet, gdy wymaga to zgody z politykiem, którego ogół poglądów jest człowiekowi naprawdę daleki.

I właśnie ta prawda zasługuje na poważną debatę. Debatujmy nie o tym, czy Mentzen był grzeczny wobec generała, lecz o tym, czy polska armia naprawdę ma już doktrynę obrony przeciwdronowej, która wytrzymuje zderzenie z rzeczywistością. Odpowiedź na to pytanie jest pilniejsza niż jakikolwiek spór o dobre maniery w polityce.