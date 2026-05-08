Wybraliśmy 3 niedocenione seriale, które mają 100 proc. dobrych ocen. W Polsce przeszły bez większego echa Fot. materiał prasowy. Montaż: naTemat

W ciemnych zakamarkach serwisów streamingowych znajdziemy wiele niedocenionych pozycji, o których za oceanem było głośno, a w Polsce cicho. Wybraliśmy trzy seriale, które w agregatorze Rotten Tomatoes zdobyły odznakę "świeżego pomidora" i 100 proc. dobrych recenzji. Szykujcie się na satyrę o szaleństwie w miejscu pracy, kojącą komedię o zwykłych ludziach i epicką animację fantasy.

3 świetne seriale, które mają 100 proc. dobrych ocen na Rotten Tomatoes

W Polsce nie były popularne, ale za granicą zdobyły wielkie uznanie. Przygotowaliśmy listę trzech seriali, które zasłużyły na lepszy los w kraju nad Wisłą .

1. Krzesła

Ron Trosper dostaje awans na stanowisko kierownika projektu centrum handlowego realizowanego przez firmę deweloperską Fisher Robay. Podczas najważniejszego spotkania w jego karierze zapada się pod nim krzesło. Upokorzony tym incydentem próbuje na własną rękę zbadać sprawę wadliwego siedziska. Jego prywatne śledztwo dotyczące producenta mebli o nazwie Tecca będzie pełne nieoczekiwanych zwrotów akcji. Obsesja wywróci życie Rona do góry nogami.

"Krzesła" są hybrydą komedii i thrillera, którą okrzyknięto jednym z najlepszych seriali ubiegłego roku. Za scenariusz tej satyry odpowiedzialni są byli scenarzyści programu "Saturday Night Live", Tim Robinson i Zach Kanin – choć w produkcji HBO nie brakuje humoru rodem z "SNL-a", widzowie rzadko kiedy poczują dreszcz żenady przebiegający im po plecach. Pierwszy sezon zgłębia temat szaleństwa w miejscu pracy, komentując w sposób pośredni wpływ późnego kapitalizmu na psychikę pracowników (i niższego, i wyższego szczebla).

Na czele "Krzeseł" stanął Tim Robinson, któremu na planie zdjęciowym towarzyszyli m.in. Lake Bell ("Lato tajemnic"), Sophia Lillis ("To nie jest OK"), Lou Diamond Phillips ("La Bamba"), James Downie ("Jedna bitwa po drugiej"), Joseph Tudisco ("Wykapany ojciec") Grace Reiter ("Minimum Wage") i Will Price ("Po polowaniu").

Gdzie obejrzeć? HBO Max

2. Ktoś, gdzieś

Sam Miller ma 40 lat i niedawno powróciła do rodzinnego Kansas, by zaopiekować się chorą na raka siostrą, która umiera tuż przed rozpoczęciem się serialu "Ktoś, gdzieś". Żałoba uzmysławia głównej bohaterce, że to ostatni dzwonek, by stworzyć głęboką relację z drugim człowiekiem, i otworzyć się na świat, który zaznał tyle samo bólu, co ona. Komediodramat Hannah Bos ("W potrzebie") i Paula Thureena ("Podjazdy") jest opowieścią o przeciętnych ludziach poszukujących szczęścia i sensu w otaczającym ich zewsząd smutku.

"Ktoś, gdzieś" sięgnął po dwa telewizyjne Oscary, czyli statuetki Emmy: za znakomitą "drugoplanową rolę w serialu komediowym" dla niedocenianego przedtem Jeffa Hillera ("Ghost Town"), a także za najlepszy scenariusz komediowy (nagroda przyznana odcinkowi zatytułowanemu "AGG"), który razem z showrunnerami napisała Bridget Everett, amerykańska komiczka i odtwórczyni roli Sam.

Bos i Thureen nie uciekają w swoim dziele przed trudnymi tematami, zawsze starając się odnaleźć w mroku jakiekolwiek źródło światła. Seans "Ktoś, gdzieś" przywodzi na myśl patrzenie na własne odbicie w lustrze. Ot, ludzka komedia.

Gdzie obejrzeć? HBO Max

3. Legenda Vox Machiny

Critical Role tworzą przyjaciele – w końcu każda dobra sesja Dungeons & Dragons ich potrzebuje. Tak się złożyło, że wszyscy w grupie są profesjonalnymi aktorami głosowymi. Przy wielkim stole pełnym dwudziestościennych kości i kart postaci siedzi choćby Ellie z gry The Last of Us czy angielskojęzycznego Levi Ackerman z japońskiego anime "Attack on Titan". Snute przez nich opowieści, które milion ludzi śledzi w internecie, są tak samo wciągające jak literatura fantasy, choć nie tak idealne jak proza J.R.R. Tolkiena czy Roberta Jordana.

W serialu animowanym "Legenda Vox Machiny" podążamy za drużyną najemników: półelfim rodzeństwem – tropicielką Vex i łotrzykiem Vaxem – półelfią druidką Keyleth, gnomią kleryczką Pike Trickfoot, bardem niziołkiem Scanlanem Shorthaltem, goliatem barbarzyńcą Grogiem Strongjawem oraz przeklętym rewolwerowcem Percivalem del Rolo. W Tal'Dorei granica między wydarzeniami o małej skali a zagładą jest – w gruncie rzeczy – bardzo cienka.

Pierwsza kampania CR prowadzona przez Matthew Mercera (Mistrza Gry) zabiera nas do wampirzej posiadłości rodem z dodatku fabularnego do D&D "Klątwa Strahda", przedstawia nam żądne władzy Konklawe Chroma, które miłośnicy papierowego erpega porównują do kultu chromatycznej smoczycy Tiamat, a także walkę z arcywrogiem dzieciaków ze "Stranger Things" – Vecną.

