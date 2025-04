Scena pocałunku Ellie i Diny w 2. sezonie "The Last of Us" wyglądała jak z gry. Fot. materiał prasowy / HBO

Scena pocałunku Ellie i Diny w 2. sezonie "The Last of Us". Wyglądała jak w grze

W pierwszym odcinku 2. sezonu "The Last of Us" przechadzamy się po osadzie Jackson i jej okolicznych ruinach. Joel ma napiętą relację z Ellie (Bella Ramsey), która znajduje sobie nowych przyjaciół. Jedną z jej wiernych kompanek zostanie Dina (Isabela Merced) – istny promyczek, który podtrzymuje na duchu protagonistkę.

Pod koniec odcinka zatytułowanego "Future Days" w lokalnym kościele odbywa się impreza noworoczna dla wszystkich mieszkańców Jackson. Ellie niechętnie bierze w niej udział. Podpiera ścianę razem z Jessiem (Young Mazino), chłopakiem, z którym Dina raz się schodzi, raz rozstaje. W pewnym momencie do głównej bohaterki podchodzi jej przyjaciółka i wciąga siłą na parkiet.

Tak było też grze "The Last of Us Part: II". Awantura, która wybuchła później, również pochodzi z oryginału. Gdy kapela rozpoczyna piosenkę idealną na wolny taniec, podchmielona Dina obejmuje mocno Ellie, po czym całuje ją przy wszystkich.

Intymny moment między dziewczynami zakłóca starszy mężczyzna o imieniu Seth (Robert John Burke), który kieruje w ich stronę homofobiczne wyzwiska. Wtedy na parkiet z hukiem wkracza Joel (Pedro Pascal), który popycha pijanego gościa imprezy, co sprawia, że wściekła Ellie przy wszystkich go ochrzania.

Scenografia, kolorystyka i scenariusz wspomnianej sceny jest rzetelnym przykładem tego, jak twórcy adaptacji mogą przenosić grę na mały ekran. Da się zrobić to realistycznie i z poszanowaniem dla autorów gry? Da się. Tutaj warto nadmienić, że jednym z showrunnerów hitu HBO jest sam reżyser kreatywny oryginału, czyli Neil Druckmann.

Kiedy kolejne odcinki 2. sezonu "The Last of Us"?

Drugi sezon "The Last of Us" liczy tylko siedem odcinków, których premiery zapowiedziano na następujące dni: 13.04, 20.04, 27.04, 04.05, 11.05, 18.05 i 25.05.