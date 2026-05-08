Donald Trump na platformie Truth Social ogłosił trzydniowy rozejm między Rosją i Ukrainą. Jak stwierdził, 9, 10 i 11 maja będzie obowiązywało zawieszenie broni. "Mam nadzieję, że to początek końca bardzo długiej, krwawej i zaciętej wojny" – napisał prezydent USA i ujawnił więcej szczegółów.

"Z przyjemnością ogłaszam, że w wojnie między Rosją a Ukrainą nastąpi trzydniowe zawieszenie broni (9, 10 i 11 maja). Obchody w Rosji przypadają na Dzień Zwycięstwa, ale podobnie jest w Ukrainie, ponieważ kraj ten również odegrał ważną rolę w II wojnie światowej" – brzmiał sam początek oświadczenia Trumpa.

Trump rozejmie i wymianie więźniów

Prezydent Stanów Zjednoczonych dodał, że rozejm obejmuje zawieszenie wszelkich działań wojennych, a także "wymianę więźniów w formule 1000 za 1000". Napisał, że to on "wnioskował o rozejm" i podziękował przywódcom obu krajów za przyjęcie jego propozycji.

"Mam nadzieję, że to początek końca bardzo długiej, krwawej i zaciętej wojny. Trwają rozmowy na temat zakończenia tego poważnego konfliktu, największego od czasów II wojny światowej, i z każdym dniem jesteśmy coraz bliżej realizacji tego celu" – wspomniał Trump.

