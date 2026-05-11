Nowy kryminał Cobena trafi na Netflix już w czerwcu. Zapowiada się hit z Samem Worthingtonem Fot. materiał prasowy / Netflix

Harlan Coben wraca do serwisu streamingowego Netflix z nowym serialem kryminalnym na podstawie jego powieści. W "Za wszelką cenę" w głównej roli obsadzono gwiazdora serii filmów "Avatar" Jamesa Camerona – na nim nie kończy się gwiazdorska obsada. Premiera tytułu, który ma mocno trzymać w napięciu, odbędzie się lada chwila.

W ostatnich latach nazwisko Harlana Cobena, autora powieści "Tylko jedno spojrzenie" i "Nie mów nikomu", często zdobi plakaty seriali kryminalnych. Na podstawie jego prozy – w ramach wieloletniej i przedłużonej już raz umowy z Netflixem – powstały m.in. seriale "Nieznajoma", "Tylko jedno spojrzenie", "Już mnie nie oszukasz" oraz "Tęsknię za tobą". Telewizyjny repertuar amerykańskiego pisarza systematycznie się powiększa.

Gigant streamingu zapowiedział niedawno, że stworzy anglojęzyczną adaptację "W głębi lasu", która będzie remakem polskiej produkcji sprzed sześciu lat, a już latem bieżącego roku wypuści kolejny kryminał, tym razem z gwiazdami największego formatu.

"Za wszelką cenę" z Samem Worthingtonem. Kiedy premiera nowego serialu Harlana Cobena?

"Za wszelką cenę" będzie ośmioodcinkowym miniserialem, którego scenariusz stworzono na kanwie książki Harlana Cobena z 2023 roku. Showrunner Robert Hull (producent "Gotham", "Alcatraz" i "Dawno, dawno temu") połączył siły z mistrzem kryminałów, by przenieść na mały ekran historię człowieka, który został niesłusznie skazany za morderstwo.

Połowę dekady temu Davida Burroughsa skazano na dożywocie za morderstwo trzyletniego syna. Niewinny mężczyzna pewnego dnia otrzymuje informację, zgodnie z którą jego pociecha żyje. Po tym, jak odwrócili się od niego niemalże wszyscy członkowie rodziny i przyjaciele, bohater – razem z siostrą byłej żony, Rachel – próbuje oczyścić swoje imię i odkryć prawdę o nocy, która wywróciła jego życie do góry nogami.

W roli Davida twórcy "Za wszelką cenę" obsadzili australijskiego aktora Sama Worthingtona, odtwórcę Jake'a Sully'ego z filmowej serii "Avatar" Jamesa Camerona, a postać szwagierki protagonisty powierzyli Britt Lower, laureatce nagrody Emmy (telewizyjnego Oscara) za serial "Rozdzielenie" Apple TV.

U boku Worthingtona i Lower wystąpili też: Milo Ventimiglia ("Tacy jesteśmy"), Logan Browning ("Drodzy biali!"), Erin Richards ("Uśpieni"), Jonathan Tucker ("Kingdom"), Chi McBride ("Gdzie pachną stokrotki"), Madeleine Stowe ("Ostatni Mohikanin") i Clancy Brown ("Skazani na Shawshank").

– Obsada, którą zebraliśmy, jest po prostu fenomenalna. (...) Fakt, że w jakiś sposób udało nam się ściągnąć te wszystkie nazwiska, świadczy o sile narracji Harlana i niesamowitym wsparciu całego zespołu Netflix – powiedział Hull w rozmowie z Tudum.