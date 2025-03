Mroczne sekrety z przeszłości, zwroty akcji prowadzące do kolejnych i tajemnicze postacie, które w nieoczywisty sposób łączą się ze sobą – to znak rozpoznawczy projektów Harlana Cobena. Amerykański pisarz, który opublikował ponad 30 bestsellerowych thrillerów, tworzy fabuły idealnie nadające się na ekran.

Nic więc dziwnego, że współpraca Cobena z Netfliksem, obejmująca międzynarodowe ekranizacje jego powieści, to prawdziwa żyła złota. Praktycznie większość była hitem, zwłaszcza że Coben jest producentem wykonawczym wszystkich swoich seriali i dba o to, by scenariusze były równie intrygujące i pełne napięcia jak jego książki. Choć wiele jego powieści osadzonych jest w New Jersey, adaptacje często mają miejsce za granicą, gdzie przełożone są na lokalne realia, co nadaje im dodatkowego kolorytu.