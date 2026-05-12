Gdzie obejrzeć 1. półfinał Eurowizji 2026? Dziś wystąpi Alicja Szemplińska Fot. YouTube / Eurovision Song Contest

Pierwszy półfinał tegorocznej Eurowizji startuje już we wtorek wieczorem. Transmisję na żywo z konkursu w Wiedniu miłośnicy muzycznej rywalizacji znajdą w kilku miejscach. Wydarzenie, którym żyje Europa, będzie emitowane nie tylko przez Telewizję Polską. Dziś na austriackiej scenie usłyszymy Alicję Szemplińską, reprezentantkę Polski.

70. Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się 12, 14 i 16 maja w Wiener Stadthalle w Wiedniu. W minionym roku po Kryształowy Mikrofon sięgnął JJ, reprezentant Austrii, który w Bazylei wykonał piosenkę "Wasted Love". W najbliższych dniach całkiem sporą szansę na zdobycie prestiżowej nagrody ma Polka – według aktualnych przewidywań bukmacherów Polska ma 68 proc. szans na awans do sobotniego finału.

Transmisję na żywo z 70. Konkursu Piosenki Eurowizji obejrzymy na kanale TVP1 (online na TVP VOD) oraz na oficjalnym profilu Eurowizji (Eurovision Song Contest) w serwisie YouTube.

Świeto muzyki rozpocznie się o godz. 21:00. Tak prezentuje się kolejność wtorkowych występów:

1. Mołdawia – Satoshi ("Viva, Moldova!"),

2. Szwecja – Felicia ("My System"),

3. Chorwacja – Lelek ("Andromeda"),

4. Grecja – Akylas ("Ferto"),

5. Portugalia – Bandidos do Cante ("Rosa"),

6. Gruzja – Bzikebi ("On Replay"),

7. Włochy – Sal Da Vinci ("Per sempre sì"),

8. Finlandia – Linda Lampenius i Pete Parkkonen ("Liekinheitin"),

9. Czarnogóra – Tamara Zivković ("Nova zora"),

10. Estonia – Vanilla Ninja ("Too Epic to Be True"),

11. Izrael – Noam Bettan ("Michelle"),

12. Niemcy – Sarah Engels ("Fire")

13. Belgia – Essyla ("Dancing on the Ice"),

14. Litwa – Lion Ceccah ("Sólo quiero más"),

15. San Marino – Senhit ("Superstar")

16. Polska – Alicja Szemplińska ("Pray")

17. Serbia – Lavina ("Kraj mene")

Do wielkiego finału zakwalifikuje się dziesięć państw z największą liczbą punktów zdobytych w głosowaniu jurorów i telewidzów (po trzech latach przerwy Europejska Unia Nadawców powróciła w półfinałach do system głosowania 50/50).

Przypomnijmy, że Eurowizja wzbudza duże kontrowersje w związku z uczestnictwem Izraela w konkursie. Z udziału w wydarzeniu wycofały się: Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia oraz Słowenia.

Z tego też powodu ponad tysiąc artystów z całego świata podpisało się pod apelem o bojkot tegorocznej święta muzyki. W inicjatywie biorą udział również gwiazdy polskiej sceny muzycznej. U boku Briana Eno, Massive Attack i Macklemore'a protestują m.in. zespół Ich Troje, Krzysztof Zalewski, Julia Kamińska i Rogucki.