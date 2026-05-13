Donald Tusk spotkał się z George'em i Amal Clooneyami Fot. Fot. X.com / Donald Tusk

George Clooney i jego żona Amal Clooney są gośćmi Impact'26 w Poznaniu. Niespodziewanie gwiazdorska para spotkała się z premierem polskiego rządu. Donald Tusk zamieścił na X wspólne zdjęcie z wymownym podpisem.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

W Poznaniu ruszyła 11. edycja konferencji Impact'26. To jedno z najważniejszych w Europie Środkowo-Wschodniej wydarzeń gospodarczo-technologicznych, w którym w tym roku bierze udział blisko 650 prelegentów – światowej klasy ekspertów, liderów opinii, polityków – oraz ok. 6 tys. uczestników.

Wśród panelistek znalazła się Amal Clooney, jedna z najbardziej cenionych prawniczek zajmujących się prawem międzynarodowym i ochroną praw człowieka. Reprezentowała m.in. Juliana Assange'a i Julię Tymoszenko, a w swojej pracy koncentruje się na obronie dziennikarzy, ofiar konfliktów zbrojnych oraz osób prześladowanych politycznie. Wspólnie z mężem, George'em Clooneyem, współtworzy Clooney Foundation for Justice – organizację wspierającą walkę o wolność słowa i sprawiedliwość na świecie.

REKLAMA

Donald Tusk, George Clooney i Amal Clooney spotkali się na Impact'26 w Poznaniu

Hollywoodzki aktor, reżyser i laureat Oscara niespodziewania pojawił się na scenie podczas rozmowy Anity Werner ze swoją żoną. Później wspólne zdjęcie z parą opublikował Donald Tusk, który również uczestniczy w Impact'26 i najwyraźniej postanowił spotkać się z Clooneyami prywatnie.

"Amal i George Clooney zgodzili się ze mną, że Polska to najlepsze miejsce na Ziemi" – napisał Tusk na X i opublikował zdjęcie, na którym prawniczka i gwiazdor z uwagą przysłuchują się jego słowom.

Podczas panelu w Poznaniu Clooneyowie rozmawiali z Werner m.in. o wolności słowa i roli niezależnego dziennikarstwa. Amal Clooney zwróciła uwagę, że bez wolnych mediów i niezawisłego sądownictwa nie może istnieć demokratyczne społeczeństwo. Prawniczka ostrzegała, że procesy sądowe coraz częściej bywają postrzegane jako polityczne rozgrywki, a dziennikarze w wielu krajach są uciszani.

REKLAMA

George Clooney, który jest również aktywistą i filantropem, także podkreślał znaczenie wolnej prasy. Aktor zauważył, że młodsze pokolenia często traktują demokrację i wolność słowa jako coś oczywistego. – O to trzeba walczyć – mówił aktor, który jest jednym z najgłośniejszych krytyków prezydenta USA Donalda Trumpa.

Dalsza część artykułu poniżej.

Amal Clooney oceniła z kolei, że świat znajduje się obecnie w "kryzysie międzynarodowego systemu sprawiedliwości". Według niej coraz więcej światowych przywódców otwarcie lekceważy prawo międzynarodowe, co osłabia dotychczasowy porządek oparty m.in. na Konwencji Genewskiej.

REKLAMA

Na zakończenie spotkania George Clooney został zapytany o radę dla Polaków dotyczącą pielęgnowania demokracji. Aktor stwierdził z przekąsem, że Stany Zjednoczone nie są dziś w najlepszej pozycji do udzielania takich wskazówek. Chwilę później dodał jednak, że demokracja wymaga stałego wysiłku, zaangażowania i troski o niezależne media.