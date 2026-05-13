Ależ wystąpienie Tuska w Poznaniu! Przez chwilę można się było poczuć jak w innej Polsce Fot. Screen/YouTube Janusz Jaskółka

Nie było uderzania w PiS, odniesienia do sporów, czy złych politycznych emocji. Była wielka pochwała Polski, ogromny powiew optymizmu i przekonanie o sile dobra, które momentami brzmiały jak manifest lub ostrzeżenie. – Żadne złe moce nie będą w stanie pokonać ludzi dobrej woli. w Polsce Jesteśmy szczególnie odporni na te ponure przepowiednie. Trzeba zawsze twardo i bezwzględnie bronić wartości, które czynią z nas ludzi – przemawiał Donald Tusk podczas konferencji Impact'26 w Poznaniu.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

W Poznaniu ruszyła dwudniowa, 11. już edycja konferencji Impact'26. To jedno z najważniejszych w Europie Środkowo-Wschodniej wydarzeń gospodarczo-technologicznych, w którym w tym roku bierze udział blisko 650 prelegentów – światowej klasy ekspertów, liderów opinii, polityków – oraz ok. 6 tys. uczestników.

– To jest wielka przyjemność w tych trudnych, skomplikowanych czasach, gdy tak często tryumfuje bezmyślna siła, głupota, arogancja, bardzo fajnie jest wiedzieć, że są miejsca, gdzie ciągle wierzy się w siłę myśli i etyki – przemówił do nich Donald Tusk.

REKLAMA

Od początku można było wyczuć inny ton przemowy. Jakby zniknęło całe brutalne polskie podwórko i wojna z prezydentem. To było przemówienie o wartościach, nadziei i sile dobra.

Tusk w Poznaniu: Żadne złe trendy, żadne złe moce nie będą w stanie pokonać ludzi dobrej woli

Szef polskiego rządu mówił, że zebrali się tu ludzie, którzy dają nadzieję. Nie tylko w Polsce. – Nadzieję, że przepowiednie i smutne prognozy o negatywnych trendach cywilizacyjnych i geopolitycznych niekoniecznie muszą się sprawdzić. Szczególnie tutaj w Polsce, w Poznaniu. Jesteśmy bardzo odporni na te ponure przepowiednie. Jesteśmy bardzo odporni na tę pandemię pesymizmu, niepewności, strachu – przemawiał.

REKLAMA

Padły też słowa: – Żadne złe trendy, żadne złe moce nie będą w stanie pokonać ludzi dobrej woli, bo zawsze to powtarzam, ludzi dobrej woli jest więcej w Polsce, w Europie i na świecie.

A także o sile dobra w dzisiejszych czasach: – Bardzo chciałbym, żeby także tu, w Poznaniu, ci wszyscy, którzy będą mówili o wyzwaniach technologicznych, gospodarczych, cywilizacyjnych, o nowej geopolityce, żeby nigdy nie utracili wiary w to, że siła czynienia dobra w polityce to nie są bajki dla naiwnych. I żebyśmy na nowo zrozumieli, że dobro nie może być i nie musi być bezsilne, że prawda nie musi przegrywać z kłamstwem. Uczciwość nie musi przegrywać z korupcją

REKLAMA

Bardzo chwalił też Polskę i jej osiągnięcia.

Wystąpienie Donalda Tuska w Poznaniu: – Jesteśmy najszybciej rozwijającym się krajem w Europie

– Wydaje mi się i chyba nie będzie w tym słowa przesady, że jeszcze nigdy Polacy nie byli tak dumni z tego, kim są, co osiągnęli, gdzie żyją – mówił Tusk. Wspomniał o swoich podróżach – że wszędzie spotyka dumnych, szczęśliwych Polaków. I bardzo chwalił Polskę.

– W Polsce, w Poznaniu, jesteśmy szczególnie odporni na te ponure przepowiednie, jesteśmy bardzo odporni na pandemię pesymizmu, niepewności, strachu. Mówię, że tu w Polsce, bo nikt by się tego nie spodziewał kilka dekad temu, bo to jest najlepsze miejsce na ziemi do życia, do spełniania swoich marzeń.

– Jesteśmy najszybciej rozwijającym się krajem w Europie. Jesteśmy najambitniejszym narodem w Europie. Ten sukces osiągnęliśmy dzięki własnej przedsiębiorczości, odwadze, kreatywności – przemawiał.

– Dzisiaj jesteśmy w miejscu, które imponuje całemu światu i całej Europie swoją gospodarnością, przywiązaniem do wolności, solidarnością z potrzebującymi wtedy, kiedy taka potrzeba się pojawia – słyszeliśmy.

Tusk o demokracji i ukraińskiej lekcji: – Głęboko w to wierzę, że prędzej czy później wygrana będzie po naszej stronie

Tusk mówił też o demokracji i zagrożeniach dla niej, ale inaczej. Bez czarnowidzenia.

REKLAMA

– To nieprawda, że autokraci zawsze pokonają zwolenników demokracji. W tezie, że demokracja zbankrutowała i potrzeba zupełnie nowego systemu relacji między władzą a obywatelem, zaszyte jest kłamstwo – mówił.

Padły też słowa:

– Pamiętam jak dziś, kiedy niektórzy z moich rozmówców mówili, że jedyną sensowną odpowiedzią na kryzys migracyjny i na pandemię są silne, autokratyczne rządy (...) To jest nieprawda – mówił.

I w kontekście porażki Viktora Orbana na Węgrzech:

Słyszałem też wielokrotnie, że jeśli wystarczająco cyniczny autokrata zdobędzie raz władzę i nauczy się używać narzędzi, które daje nowoczesna technologia, to że ten zestaw złych idei musi pokonać tych naiwnych, romantycznych i nieskutecznych demokratów. Nigdy w to nie uwierzyłem. Donald Tusk premier RP w Poznaniu

REKLAMA

Wspomniał też o lekcji ukraińskiej – wobec opowieści, że w wojnie z Rosją Ukrainie nie ma żadnych szans.

– Tam, gdzie rodzi się solidarność między ludźmi, tak jak było w Polsce, kiedy przyjmowaliśmy setki tysięcy ukraińskich uchodźców w ciągu kilku dni, ale też solidarność między narodami, które potrafiły się przebudzić na rzecz pomocy Ukrainie, to jest taki sam cud, jak narodziny Solidarności, jak budowa nowoczesnych państw tam, gdzie wydawało się już, że nic sensownego nie może powstać. Mówię tutaj o Europie Środkowo-Wschodniej – przemawiał Donald Tusk.

REKLAMA