Zlot EV Klub Polska będzie częścią Miasteczka Nowej Mobilności. Fot. EV Klub Polska

W maju i czerwcu 2026 roku czeka nas 5. edycja New Mobility Experience. Organizatorzy z Polskiego Stowarzyszenia Nowej Mobilności (PSNM) postanowili pójść za ciosem i zbudować największe zeroemisyjne miasteczko nowej mobilności w Polsce. Całość została podzielona na dwa zupełnie inne formaty: miejski dla każdego z nas oraz torowy, zamknięty dla biznesu. Zobaczcie, co dokładnie się szykuje.

Urban Edition, czyli Miasteczko Nowej Mobilności (Wstęp wolny dla wszystkich)

W ramach miejskiej odsłony zorganizowane zostaną darmowe, otwarte dla wszystkich wydarzenia w centralnych punktach miast. Według wstępnego harmonogramu ekipa zawita do:

Łodzi: 29-30 maja 2026 r.. Gdańska: 13 czerwca 2026 r..

Co będzie się tam działo? Poniżej przedstawiamy konkretny plan i opis atrakcji.

Atrakcje Miasteczka Nowej Mobilności:

Jazdy testowe w ruchu miejskim: Będziecie mieli do dyspozycji kilkadziesiąt pojazdów elektrycznych, którymi wyjedziecie na normalne, miejskie ulice. Żadnego sterylnego toru, sprawdzicie, jak te auta radzą sobie w korkach i ciasnych uliczkach. Nad bezpieczeństwem jazd będzie czuwał doświadczony instruktor sportowy, Maciej Bocheński. Strefa EXPO: Wielka wystawa nowości ze świata e-mobility, gdzie na żywo porównacie design i budowę najnowszych modeli. Edukacja z "EV Repair Garage" : To zapowiada się genialnie! Będzie można zobaczyć budowę auta elektrycznego od podszewki i dowiedzieć się, jak faktycznie działają baterie i jak o nie dbać. Moc adrenaliny z symulatorami PZM: Polski Związek Motorowy przywiezie swoje zabawki. Przetestujecie symulatory dachowania, zderzenia i poślizgu, a także założycie gogle VR, alkogogle i narkogogle, żeby zobaczyć, jak drastycznie spada koncentracja za kółkiem. Strefa Mikromobilności i Rowerów: Miejsce do testowania rowerów elektrycznych, hulajnóg i innych urządzeń transportu osobistego (UTO). Będą też warsztaty z kolarzami z konserwacji sprzętu (np. jak wyregulować przerzutki czy wymienić dętkę). Strefa e-Cargo : Coś dla fanów wagi ciężkiej. Do obejrzenia z bliska będą elektryczne samochody dostawcze i ciężarowe. Bezpieczeństwo i strefa rodzinna: Nauczycie się udzielać pierwszej pomocy na profesjonalnych fantomach oraz dowiecie się, jak bezpiecznie przewozić zwierzaki w aucie. Dla najmłodszych przygotowano mini miasteczko ruchu drogowego, quizy i gry. 7. Zlot EV Klub Polska : Na deser największy w Polsce zlot właścicieli i fanów aut elektrycznych. Szykujcie się na ponad 1100 uczestników i blisko 600 elektryków zaparkowanych w jednym miejscu. Będzie kogo zapytać o to, jak "życie na prądzie" wygląda w praktyce.

Rekordowe wyniki BEV

Nie ma co ukrywać, że auta na prąd zyskują na popularności. Z najnowszego raportu PSNM wynika, że w 2025 roku na polskich drogach zarejestrowano 43,3 tys. nowych osobowych samochodów elektrycznych. Żebyście mieli skalę: to ponad 2,5 raza więcej niż rok wcześniej. Polska w końcu przestała być skansenem Europy i w rankingu rozwoju elektromobilności wyprzedziła aż 9 krajów UE.

Pękła też magiczna bariera. Flota samochodów elektrycznych w Polsce przekroczyła 100 tys. sztuk, a konkretnie do grudnia dobiła do poziomu 121 tys. egzemplarzy. Kto rządzi na tym rynku? Zaskoczeń w topce nie ma, ale lista marek pokazuje, że konkurencja robi się ciasna.

Najpopularniejsze marki samochodów elektrycznych w Polsce to Tesla, Audi, BMW i Mercedes-Benz, ale do gry mocno wchodzą tacy gracze jak Citroën, Hyundai, Ford czy chiński Leapmotor.

Business Edition, czyli floty wracają na tor

Kiedy opadną już emocje w Miasteczkach Nowej Mobilności, 18 czerwca 2026 r. cała karawana przeniesie się na Tor Modlin. To będzie zwieńczenie całego projektu, dedykowane wyłącznie dla branży i firm.

Organizatorzy biorą na celownik Fleet & Mobility Managerów, czyli osoby decydujące o zakupach aut do firm. Zbudowano dla nich dedykowany program Fleet Mobility Experience. W Modlinie będą mogli:

Wziąć udział w jazdach testowych i szkoleniowych na dwóch nitkach toru. Przetestować auta w strefie off-road. Wziąć udział w zamkniętych sesjach eksperckich, debatach o kosztach TCO i infrastrukturze. Wejściówki dla firm i instytucji na to wydarzenie są bezpłatne, wymagają jedynie wcześniejszej rejestracji.