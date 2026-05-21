W maju i czerwcu 2026 roku czeka nas 5. edycja New Mobility Experience. Organizatorzy z Polskiego Stowarzyszenia Nowej Mobilności (PSNM) postanowili pójść za ciosem i zbudować największe zeroemisyjne miasteczko nowej mobilności w Polsce. Całość została podzielona na dwa zupełnie inne formaty: miejski dla każdego z nas oraz torowy, zamknięty dla biznesu. Zobaczcie, co dokładnie się szykuje.
Urban Edition, czyli Miasteczko Nowej Mobilności (Wstęp wolny dla wszystkich)
W ramach miejskiej odsłony zorganizowane zostaną darmowe, otwarte dla wszystkich wydarzenia w centralnych punktach miast. Według wstępnego harmonogramu ekipa zawita do:
Co będzie się tam działo? Poniżej przedstawiamy konkretny plan i opis atrakcji.
Atrakcje Miasteczka Nowej Mobilności:
Rekordowe wyniki BEV
Nie ma co ukrywać, że auta na prąd zyskują na popularności. Z najnowszego raportu PSNM wynika, że w 2025 roku na polskich drogach zarejestrowano 43,3 tys. nowych osobowych samochodów elektrycznych. Żebyście mieli skalę: to ponad 2,5 raza więcej niż rok wcześniej. Polska w końcu przestała być skansenem Europy i w rankingu rozwoju elektromobilności wyprzedziła aż 9 krajów UE.
Pękła też magiczna bariera. Flota samochodów elektrycznych w Polsce przekroczyła 100 tys. sztuk, a konkretnie do grudnia dobiła do poziomu 121 tys. egzemplarzy. Kto rządzi na tym rynku? Zaskoczeń w topce nie ma, ale lista marek pokazuje, że konkurencja robi się ciasna.
Najpopularniejsze marki samochodów elektrycznych w Polsce to Tesla, Audi, BMW i Mercedes-Benz, ale do gry mocno wchodzą tacy gracze jak Citroën, Hyundai, Ford czy chiński Leapmotor.
Business Edition, czyli floty wracają na tor
Kiedy opadną już emocje w Miasteczkach Nowej Mobilności, 18 czerwca 2026 r. cała karawana przeniesie się na Tor Modlin. To będzie zwieńczenie całego projektu, dedykowane wyłącznie dla branży i firm.
Organizatorzy biorą na celownik Fleet & Mobility Managerów, czyli osoby decydujące o zakupach aut do firm. Zbudowano dla nich dedykowany program Fleet Mobility Experience. W Modlinie będą mogli:
Zapowiada się kawał naprawdę solidnej motoryzacyjnej imprezy. To idealna okazja, żeby przestać teoretyzować w internecie, wsiąść za kierownicę i samemu wyrobić sobie zdanie o tym, dokąd zmierza współczesna motoryzacja.