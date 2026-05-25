W poniedziałek 25 maja doszło do tragicznego wypadku na torach w miejscowości Garbatka w powiecie obornickim. Pociąg zderzył się tam z ciężarówką, w wyniku czego zginął kierowca samochodu.
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu przekazała za pośrednictwem Facebooka pierwsze szczegóły tej katastrofy. Zgłoszenie o wypadku na przejeździe kolejowym wpłynęło do mundurowych krótko po godzinie 15:00. Skład pasażerski jadący na trasie Rogoźno-Poznań miał uderzyć w auto ciężarowe. Siła zderzenia była tak ogromna, że pojazd natychmiast stanął w płomieniach, a ogień szybko przeniósł się na okoliczne trawy.
Śmiertelny wypadek na przejeździe kolejowym
Jak potwierdziła na antenie stacji Polsat News Anna Znajewska-Pawluk z zespołu prasowego PKP PLK, ofiarą śmiertelną wypadku jest kierowca spalonej ciężarówki. Oprócz tego dodała, że 18 osób, które jechały pociągiem Kolei Wielkopolskich zostało poszkodowanych w wyniku tego zderzenia, natomiast nie ma na ten moment informacji o tym, czy w wypadku ucierpiał sam maszynista.
Rzecznik Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu asp. Martin Halasz przekazał z kolei na antenie Polsat News, że "jedna osoba, która była najciężej ranna, została przetransportowana do szpitala śmigłowcem LPR".
Przebieg tragicznego wypadku w Garbatce
Na antenie TVN24 mł. insp. Andrzej Borowiak z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu informował, że feralny przejazd kolejowy nie był wyposażony w żadne zapory. Z relacji policjanta wynika, że pociąg jadący z Rogoźna do Poznania z impetem uderzył w samochód ciężarowy z naczepą. Siła tego zderzenia okazała się tak duża, że dwa główne człony składu pasażerskiego całkowicie wypadły z torów, wykolejając się, z kolei sama ciężarówka uległa ogromnym zniszczeniom.
– Pociąg prawdopodobnie jest wyposażony w rejestrator jazdy. Zarejestrowane nagranie będzie więc głównym materiałem dowodowym, ale także narzędziem, które pozwoli prokuraturze i policji odtworzyć przebieg wypadku, ustalić po czyjej stronie była wina – podkreślał mł. insp. Andrzej Borowiak.
Podjęte działania służb i utrudnienia w ruchu kolejowym
Trwa wielka akcja ratunkowa. Z podawanych przez KW PSP Poznań informacji wynika, że na miejscu pracuje obecnie aż 11 zastępów z Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej. Zadysponowano również naziemne zespoły ratownictwa medycznego oraz śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
Działania służb nieustannie koncentrują się na zabezpieczeniu tego niebezpiecznego terenu, gaszeniu pożaru oraz udzielaniu pilnej pomocy wszystkim poszkodowanym.
Jak doprecyzowała na antenie Polsat News przedstawicielka PKP PLK Anna Znajewska-Pawluk, w związku z tym tragicznym zdarzeniem ruch kolejowy na zablokowanym odcinku został całkowicie wstrzymany. Pasażerowie muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami – wybrane składy dalekobieżne PKP Intercity skierowano na trasy objazdowe, natomiast pozostali przewoźnicy na bieżąco organizują dla swoich klientów zastępczą komunikację autobusową. Na razie nie wiadomo, ile dokładnie potrwają utrudnienia w ruchu pociągów.