Karina Masłyk

Od dziecka uwielbiam obcować z tekstem – zarówno poprzez czytanie, jak i pisanie. Jestem zagorzałą czytelniczką, szczególnie lubującą się w literaturze pięknej, ale z chęcią sięgającą też po fantasy ze smokami czy reportaże z dalekich krajów. Moi ulubieni autorzy to Ottessa Moshfegh, Rebecca F. Kuang oraz Haruki Murakami. Poza książkami interesują mnie wszelkie nowiny i trendy ze świata szeroko pojętej kultury – filmów, seriali, muzyki, mody. W wolnym czasie lubię zrobić pilates lub przejść się na spacer (najlepiej z moim psem), natomiast najbardziej cieszy mnie perspektywa wyjazdu w góry (Bieszczady to mój drugi dom) albo podróży za granicę. Szczególnie zachwycam się krajami dalekiej północy, a zwłaszcza miejscami, gdzie można podziwiać zorzę polarną.