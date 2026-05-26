Choć dla wielu widzów na zawsze pozostanie szaloną Bellatrix Lestrange z serii "Harry Potter" albo ekscentryczną muzą Tima Burtona, mało kto zdaje sobie sprawę, że Helena Bonham Carter pochodzi z jednej z najbardziej elitarnych rodzin w Wielkiej Brytanii. Aktorka, która 26 maja skończyła 60 lat, ma korzenie sięgające brytyjskiej politycznej arystokracji, europejskich baronów i wpływowych dynastii bankowych. Jej rodzinne powiązania są tak imponujące, że spokojnie mogłyby stać się scenariuszem serialu kostiumowego Netfliksa.

Helena Bonham Carter od dekad uchodzi za jedną z najbardziej charakterystycznych brytyjskich aktorek. W jej filmografii mieszają się wielkie hollywoodzkie produkcje, gotyckie baśnie i klasyczne dramaty kostiumowe. Potrafi być jednocześnie magnetyczna, przerażająca i zabawna, dlatego reżyserzy od lat powierzają jej role ekscentrycznych outsiderek oraz silnych, ale nieco "rozchwianych" kobiet.

Światową rozpoznawalność przyniosła jej przede wszystkim rola wpatrzonej w Lorda Voldemorta Bellatrix Lestrange w filmowej serii "Harry Potter". Widzowie pokochali ją również za kreację Marli Singer w kultowym "Podziemnym kręgu", gdzie partnerowała Bradowi Pittowi i Edwardowi Nortonowi. Z kolei za występ w "Jak zostać królem" otrzymała nominację do Oscara i nagrodę BAFTA.

Przez lata Helena stała się także symbolem barwnego kina wizjonera Tima Burtona. Ich artystyczny duet stworzył jedne z najbardziej pamiętnych ekranowych postaci XXI wieku. Aktorka pojawiła się m.in. w "Sweeney Todd: Demonicznym golibrodzie z Fleet Street", "Alicji w Krainie Czarów" czy "Gnijącej pannie młodej". Prywatnie para była razem przez ponad dekadę i doczekała się dwójki dzieci.

Choć Helena – która niestety musiała odejść z obsady 4. sezonu "Białego Lotosu" już po rozpoczęciu zdjęć – dziś kojarzy się głównie z ekscentrycznymi i groteskowymi rolami (Madame Thénardier w "Nędznikach"), początki jej kariery wyglądały zupełnie inaczej. W latach 80. i 90. była wręcz ikoną brytyjskich dramatów kostiumowych. Zachwycała w "Pokoju z widokiem", "Powrotu do Howards End" czy "Miłości i śmierci w Wenecji", która dała jej pierwszą nominację do Oscara.

Reżyserzy widzieli w niej idealną reprezentantkę brytyjskiej klasy wyższej – i trudno się dziwić, bo aktorka dosłownie się w niej wychowała.

Rodzina Bonham Carter to arystokracja, politycy i bankierzy. Nie zabrakło nawet Rothschildów

Helena Bonham Carter dorastała w zamożnym domu w Golders Green w Londynie, uczęszczała do prestiżowych szkół, a arystokracja, dyplomaci i osoby związane z najwyższymi kręgami władzy stanowili część jej życia. Bardzo wcześnie poznała zasady funkcjonowania brytyjskiej klasy wyższej.

Rodzina Bonham Carterów ze strony ojca od pokoleń należała do elity politycznej i finansowej w Wielkiej Brytanii. Jej tata, Raymond Bonham Carter, był nie tylko wpływowym bankierem, lecz także przedstawicielem Banku Anglii przy Międzynarodowym Funduszu Walutowym w Waszyngtonie.

Najgłośniejsze nazwisko w jej drzewie genealogicznym to Herbert Henry Asquith. Były premier Wielkiej Brytanii z lat 1908–1916 był pradziadkiem aktorki i jedną z najważniejszych postaci brytyjskiej polityki początku XX wieku. Jego córka, Lady Violet Bonham Carter, czyli babcia Heleny, również odegrała ogromną rolę w życiu publicznym kraju. Była cenioną polityczką Partii Liberalnej, błyskotliwą mówczynią i bliską powierniczką Winstona Churchilla.

Także od strony matki Helena ma niezwykłe korzenie. Elena Propper de Callejón, pracowała jako psychoterapeutka, ale pochodziła z wpływowej hiszpańsko-żydowskiej rodziny.

Jej dziadek Eduardo Propper de Callejón był hiszpańskim dyplomatą, który podczas II wojny światowej uratował tysiące Żydów, wydając im wizy umożliwiające ucieczkę z okupowanej Francji. Za swoją odwagę został pośmiertnie uhonorowany tytułem Sprawiedliwego wśród Narodów Świata.

Babcia aktorki, baronessa Hélène Fould-Springer, wywodziła się natomiast z bardzo bogatej europejskiej dynastii bankierskiej. Rodzina Fould-Springer była powiązana z najważniejszymi finansowymi elitami Europy, a przez rodzinne koneksje Helena jest daleko spokrewniona także z legendarną rodziną Rothschildów.

W rodzinie Heleny Bonham Carter spotykają się wpływy brytyjskiej polityki, europejskiej arystokracji i wielkich finansowych dynastii. Nie dziwi więc fakt, że aktorka od lat postrzegana jest jako część elity, nawet jeśli sama nie posiada formalnego tytułu szlacheckiego. Wśród jej krewnych znajdują się premierzy, baronowie, dyplomaci i osoby związane z brytyjskim dworem. Sama aktorka wielokrotnie żartowała w wywiadach, że doskonale rozumie świat filmów kostiumowych, bo po prostu zna go z własnego życia.