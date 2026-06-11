Od 10 czerwca zmiany w rejestracji samochodu w Polsce. Fot. Shutterstock

Ile razy siłowaliście się z zatrzaśniętymi, plastikowymi ramkami na parkingu pod wydziałem komunikacji, nierzadko łamiąc je lub rysując blachy? Na szczęście ten archaiczny rytuał właśnie przeszedł do historii. Wczoraj, 10 czerwca 2026 roku, weszły w życie nowe przepisy, dzięki którym rejestracja samochodu w końcu zaczyna przypominać procedurę z XXI wieku.

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Zdecydowanie najważniejsza i najbardziej kluczowa zmiana dotyczy kupujących pojazdy z rynku wtórnego. Jeśli w wasze ręce trafia auto już wcześniej zarejestrowane w kraju, fizyczna wymiana tablic i ich okazywanie urzędnikowi nie są już konieczne.

Jak to działa w praktyce? Dokonując zmiany w rejestracji pojazdów, składacie jedynie krótkie oświadczenie. Informujecie w nim wydział komunikacji, że wasze tablice są w dobrym stanie, da się je bez problemu rozczytać i mają odpowiednie naklejki legalizacyjne.

System opiera się na zaufaniu, przynajmniej do momentu, gdy nie zostaniecie zatrzymani do kontroli drogowej z nieczytelnymi numerami.

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Warto jednak pamiętać o jednym "ale". To ułatwienie obowiązuje tylko w przypadku numerów z unijnymi gwiazdkami na niebieskim tle. Jeżeli kupiliście youngtimera na czarnych blachach lub auto z białymi tablicami z polską flagą, standardowy wniosek o rejestrację oraz wymiana w okienku nadal was nie ominą.

Pożegnanie z papierologią

Drugi element "urzędowej układanki", który zawsze irytował kierowców, to sterta makulatury. Do tej pory, mimo powszechnej cyfryzacji, musieliście fizycznie dostarczać zaświadczenie ze Stacji Kontroli Pojazdów.

Od teraz to urzędnik ma obowiązek sprawdzić badanie techniczne w CEPiK. Przychodzicie do urzędu, a pracownik sam weryfikuje w systemie bazowym, czy wasz nowy nabytek ma prawo poruszać się po drogach.

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Podobne cięcia biurokracji dotknęły fanów karawaningu. Kiedyś montaż haka holowniczego automatycznie oznaczał wycieczkę do diagnosty i dodatkowe opłaty. Teraz wystarczy odpowiedni wpis w dokumentacji homologacyjnej z fabryki, aby system "zaakceptował" ten element wyposażenia. Co więcej, nowe regulacje wydłużają z 30 do 60 dni czas na zgłoszenie pojazdu, który otrzymaliśmy w ramach spadku.

Ale zmiany obejmują nie tylko tych, którzy auta kupują, ale też tych, którzy muszą je odesłać na wieczny odpoczynek. Od 30 czerwca 2026 roku złomowanie pojazdu staje się znacznie mniej uciążliwe.

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Stacja demontażu weźmie na siebie obowiązek zniszczenia starych tablic i wystawienia cyfrowego potwierdzenia. Nie będziecie już musieli biegać z wygiętą blachą do urzędu, by ostatecznie zamknąć temat starego wozu.

To wszystko brzmi świetnie, ale prawdziwy "gamechanger" nadjedzie na początku 2027 roku. Wtedy ruszy pełnoprawna e-rejestracja samochodu, dostępna w 100 proc. online.

Cały proces zrealizujecie przez swój smartfon, wykorzystując do tego rządową aplikację mObywatel. A jeśli będziecie potrzebować twardego dowodu lub nowych tablic, odbierzecie je w specjalnych "urzędomatach", działających dokładnie tak, jak wasze ulubione maszyny kurierskie.

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