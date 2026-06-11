Marek Kondrat wraca do aktorstwa po latach przerwy, a wraz z nim najgłośniejsze wątki, których był głównym bohaterem. Oprócz kultowych ról aktora wiele osób pamięta, że przed laty plotkowano o jego romansie z Renatą Dancewicz. Prawa o ich relacji okazała się jednak zupełnie inna.

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O tym, że Marek Kondrat to ceniony aktor, który ma na swoim koncie wiele kultowych ról, chyba nie trzeba nikomu przypominać. To, jak zagrał w "Psach" porucznika Olgierda "Olo" Żwirskiego, w "Kilerze" dyrektora więzienia Mieczysława Klonisza, w "Dniu świra" Adasia Miauczyńskiego, czy w "Ekstradycji" komisarza Olgierda Halskiego, na zawsze już pozostanie w historii polskiej kinematografii.

Marek Kondrat i Renata Dancewicz mieli romans?

W pewnym momencie jednak Kondrat usunął się w cień, zajął się swoim winiarskim biznesem i skupił na rodzinie. Nie widywaliśmy go w nowych tytułach. Aż do teraz. 30 września 2026 roku ma mieć premierę nowa ekranizacja kultowej powieści "Lalka". Marek Kondrat zagra w niej Ignacego Rzeckiego – starego subiekta i przyjaciela Stanisława Wokulskiego.

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Jednak nie tylko o rolach mówi się dziś w kontekście bogatej i barwnej kariery Kondrata. Przed laty wszystkie media huczały o jego rzekomym romansie z młodą aktorką Renatą Dancewicz. Los chciał, że ta dwójka w latach 90. zagrała razem w trzech tytułach. Fabuły łączyły ich zazwyczaj w romantyczną relację i nie brakowało między nimi pikantnych scen.

Ponadto pozytywnie wypowiadali się o sobie w mediach. Te wszystkie czynniki spowodowały, że wszyscy mówili o ich domniemanym romansie. Prawda wyszła na jaw, gdy Dancewicz wystąpiła w cyklu TVN "Zza Kadru", gdzie otworzyła się na temat współpracy z Kondratem.

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– Marek jest fantastycznym aktorem i człowiekiem. Kiedy pierwszy raz spotkałam się z nim na planie Janusza Majewskiego, byłam zachwycona – wspominała aktorka i przyznała, że "Marek był wymarzonym partnerem".

W dalszej części wywiadu nawiązała do plotek o romansie. – Kiedy prasa zaczęła pisać o naszym romansie, tylko dlatego, że mieliśmy nagie sceny i zagraliśmy w kilku produkcjach z rzędu, plotki oczywiście były wyssane z palca – nigdy nawet nie byliśmy razem na kawie – wyznała i to ucięło spekulacje fanów.

W jakich produkcjach Kondrat i Dancewicz zagrali razem?

Przypomnijmy, że Marek Kondrat i Renata Dancewicz stworzyli słynne duety aktorskie w trzech popularnych polskich produkcjach lat 90.:

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"Pułkownik Kwiatkowski" (1995) – film fabularny, w którym Dancewicz zagrała sanitariuszkę Krysię, a Kondrat tytułowego bohatera. Po latach okazało się, że słynna scena, w której grany przez Marka Kondrata bohater płacze, patrząc na rozebraną Krysię, nie była zapisana w scenariuszu. Reżyser Kazimierz Kutz wymyślił ją na poczekaniu. "Diabelska edukacja" (1995) – film krótkometrażowy, w którym wystąpili jako Małgorzata i tajemniczy nieznajomy (diabeł). "Ekstradycja" (1995–1998) – kultowy serial sensacyjny, w którym Kondrat wcielił się w komisarza Olgierda Halskiego, a Dancewicz zagrała jego kochankę.