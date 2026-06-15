Smartfon MOTOROLA Edge 60 Fusion 5G w cenie 999 zł w Media Expert. Fot. MOTOROLA

Niektórzy producenci smartfonów tworzą specjalne serie dla osób oczekujących rozsądnego stosunku ceny do możliwości. W świecie Motoroli taką rolę odgrywa Edge Fusion. Właśnie jeden z należących do tej linii modeli staniał o 200 zł. Mowa o MOTOROLA Edge 60 Fusion, która kosztuje mniej niż 1000 zł.

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Jeszcze niedawno smartfon MOTOROLA Edge 60 Fusion 5G był dostępny w cenie ok. 1200 zł. Teraz można go "upolować" za 999 zł. Taka kwota pojawi się w koszyku, jeśli podczas internetowych zakupów na stronie sklepu Media Expert zostanie wpisany przy zamówieniu kod MP2205-2506. Z rabatu w wysokości ok. 201 zł można skorzystać do końca 25 czerwca 2026 roku. Co dostaniemy w tej cenie?

Obraz w MOTOROLA Edge 60 Fusion 5G

Edge 60 Fusion wyświetla treści na ekranie Super HD (1220p). Ma on 6,67 cala i matrycę w technologii P-OLED z odświeżaniem 120 Hz. Producent przedstawia go jako jeden z najjaśniejszych modeli w swoim portfolio. Jak twierdzi, jego szczytowa jasność sięga 4500 nitów.

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Ekran dotykowy o rozdzielczości 2712 x 1220 dysponuje paletą kolorów w liczbie 1 biliona i obsługuje format HDR10+. Pokrywa go szkło ochronne Corning Gorilla Glass 7i. Motorola wskazuje, że to model, który dobrze zniesie zarówno upadki, jak i kontakt z wodą. Na górnej krawędzi mieści się przedni aparat 32 Mpix z możliwością nagrywania wideo w rozdzielczości 4K.

Smartfon MOTOROLA Edge 60 Fusion 5G. Fot. MOTOROLA

Z tyłu smartfona zamontowano system aparatów Sony LYTIA 50 Mpx + 13 Mpx. Główny aparat podpiera się optyczną stabilizacją obrazu (OIS), której zadaniem jest poprawa ostrości robionych zdjęć. W fotografii mobilnej pomaga również sztuczna inteligencja działająca w zestawie funkcji Moto AI. Ultraszerokokątny aparat można wykorzystać do fotografowania rozległych krajobrazów.

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Praca ze smartfonem Edge 60 Fusion

Dostępny w promocji telefon z serii Edge Fusion pracuje na procesorze MediaTek Dimensity 7300. Ma on 8 rdzeni z częstotliwością taktowania 4 x 2.5 + 4 x 2.0 GHz. Pamięć operacyjna wynosi 8 GB RAM. Na przechowywanie danych smartfon udostępnia 256 GB pamięci wbudowanej.

Energię do pracy model czerpie z litowo-polimerowej baterii o pojemności 5200 mAh. Motorola postawiła na technologię ładowania TurboPower 68 W, która według podawanych przez markę wyliczeń umożliwia zasilenie akumulatora telefonu na cały dzień użytkowania w zaledwie 8 minut.

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Moto AI w smartfonie MOTOROLA Edge 60 Fusion 5G. Fot. MOTOROLA

Smartfon działa na Androidzie w wersji 15. Obsługuje technologie łączności: 5G, Wi-Fi, NFC i Bluetooth 5.4. Można do niego włożyć kartę eSIM lub Nano SIM albo korzystać z obu w ramach Dual SIM.