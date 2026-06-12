Burza po wieściach o Olbrychskim w "Ranczu". Musiał interweniować reżyser serialu. Fot. public domain / wikipedia // Fot. kadr z "Rancza" / montaż: naTemat.pl

Już sam powrót "Rancza" zelektryzował polskie społeczeństwo. A gdy doszły do tego jeszcze wieści o tym, że Daniel Olbrychski wystąpi w nowych odcinkach, w sieci aż zawrzało. Musiał nawet interweniować reżyser. Wojciech Adamczyk rozwiał wątpliwości w sprawie zastąpienia zmarłych aktorów w kontynuacji serialu.

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Serial "Ranczo" na stałe zapisał się w historii polskiej popkultury. Choć od premiery ostatnich odcinków minęło sporo czasu, to losy mieszkańców fikcyjnych Wilkowyj wciąż wspomina się z ogromnym sentymentem. Przez dziesięć sezonów produkcja gromadziła przed telewizorami gigantyczną publiczność, kultowe teksty bohaterów do dziś krążą w codziennych rozmowach Polaków, a słynna ławeczka to już narodowy symbol.

Nie ma się więc co dziwić, że ogłoszenie powrotu "Rancza" po dziesięciu latach wywołało tak ogromne emocje. Jedni od początku kręcili nosem i przekonywali, że kultowych tytułów nie powinno się ruszać. Inni od lat marzyli o tym, by jeszcze raz zajrzeć do Wilkowyj i sprawdzić, co słychać u Lucy, Pietrka, Solejukowej czy Koziołów.

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Choć reżyser Wojciech Adamczyk nie chce na razie zdradzać za wielu szczegółów z fabuły, to wiadomo, że swój wątek będzie miała córka Lucy i Kusego, która... zdała maturę. A Paweł Kozioł będzie już pod koniec swojej drugiej kadencji prezydenckiej (w ostatnim odcinku z 2016 roku pokazano, jak wygrał wybory).

Daniel Olbrychski w "Ranaczu". Adamczyk musiał odezwać się w sieci

Do "starej" obsady dołączą też nowi aktorzy. Wśród nich Karolina Ludwiniak, która zagra dorosłą już Dorotkę. Prawdziwym zaskoczeniem dla fanów serialu okazał się też angaż Daniela Olbrychskiego.

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Portal o2 podał, że Daniel Olbrychski "zastąpi" Stacha Japycza, serialowego męża Michałowej (Marty Lipińskiej). W tej roli mogliśmy oglądać zmarłego w 2022 roku Franciszka Pieczkę. Ten pomysł nie wszystkim się spodobał, bowiem wykreowana przez Pieczkę postać stała się kultowa i fani nie chcę zburzenia tej ikony. Reżyser "Rancza" postanowił jednak sprostować pewną kwestię.

"Drodzy Ranczersi! Obiecałem kiedyś, że w nowym 'Ranczu' nie będziemy zastępować wspaniałych kolegów aktorów, którzy zakończyli swoją ziemską wędrówkę. I słowa danego dotrzymuję, możecie mi wierzyć! Z ranczerskim pozdrowieniem" – napisał na Facebooku Adamczyk.

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Reżyser i producent o nowym sezonie "Rancza"

Wygląda więc na to, że Olbrychskiego nie będziemy oglądać w roli Stacha. Być może zagra inną postać, która po prostu dołączy do słynnej ławeczki. – 11. sezon "Rancza" to będzie piękne zamknięcie historii. To będzie zupełnie inny serial. (...) W życiu bohaterów wiele się w tym czasie zmieniło – opowiadał niedawno reżyser na antenie radiowej Jedynki.

– Opowieść w nowych odcinkach wyszła jeszcze spod ręki głównego autora scenariuszy, nieżyjącego już Andrzeja Grembowicza (Robert Brutter) współpracującego z synem Marcinem Grembowiczem. Powstało wtedy 6 odcinków serialu i scenariusz filmu, będący skróconą wersją serialu. "Ranczo. Zemsta wiedźm" to oryginalna historia zaadaptowana po upływie czasu – przekazał z kolei Maciej Strzembosz, producent.