Już dzisiaj w poniedziałek 15 czerwca rusza absolutnie zmasowana, międzynarodowa akcja policji, która potrwa aż sześć dni. Na drogach pojawi się morze radiowozów, a kontrole będą szły w setkach tysięcy. Funkcjonariusze będą szukać kierujących, prowadzących na podwójnym gazie.
Nikt z nas nie lubi widzieć "lizaka" machającego przed maską, zwłaszcza gdy spieszymy się do pracy albo wracamy zmęczeni z weekendu. Jest jednak jeden wyjątek. Kiedy policja wyciąga na drogi wszystkie dostępne siły, żeby łapać ludzi, którzy wsiadają za kółko po głębszym, kibicuję im z całego serca. I wy pewnie też. Dlatego od 15 czerwca drogówki w całej Europie rozpoczną specjalną akcję.
Rusza "Operation Alcohol&Drugs"
Ta gigantyczna operacja nosi oficjalny kryptonim "Operation Alcohol&Drugs". Za całym zamieszaniem stoi Roadpol, czyli Europejska Organizacja Policji Ruchu Drogowego. To nie jest lokalna łapanka za rogiem w waszym miasteczku.
To skoordynowane uderzenie drogówek z aż 27 państw Starego Kontynentu. Mało tego, jako obserwator do akcji dołączyły nawet... Zjednoczone Emiraty Arabskie.
Cel jest prosty, brutalny i niezwykle potrzebny: całkowite przesianie kierowców pod kątem alkoholu i substancji odurzających. Zmasowana akcja policji potrwa od dziś do niedzieli, 21 czerwca włącznie. Jeśli myślicie, że wsiądziecie wczorajsi za kółko i "jakoś to będzie", bo jedziecie lokalną trasą, to możecie się mocno zdziwić.
Kontrola trzeźwości może was spotkać wszędzie: od autostrad, przez drogi ekspresowe, aż po zapomniane przez Boga i ludzi drogi gminne. Policjanci nie będą mieli litości, a "dmuchanie" będzie masowe.
Gdzie policja będzie kontrolować kierowców?
Odpowiedź brzmi: wszędzie. Jeśli w najbliższym tygodniu wybieracie się autem na zagraniczne wakacje albo w delegację, lista krajów biorących udział w akcji powinna dać Wam do myślenia. Kontrole drogowe w Europie będą prowadzone w takich państwach jak:
Jak widać ucieczki nie ma. I bardzo dobrze, bo statystyki wciąż przerażają, a widok alkomatu na każdym kroku podziała na niektórych trzeźwiąco (dosłownie i w przenośni).
Jeżeli myślicie, że po 21 czerwca policjanci schowają radary i alkomaty do szafy, to jesteście w błędzie. Roadpol zaplanował na ten rok prawdziwy maraton.
Do końca 2026 roku czeka nas jeszcze sześć podobnych, ogólnoeuropejskich akcji. Każda z nich będzie miała inny cel, więc warto zapisać sobie te daty w kalendarzu, żeby później nie płakać przy płaceniu gigantycznych mandatów.
Oto oficjalny harmonogram akcji policji 2026: