Od poniedziałku rusza gigantyczna akcja policji. Fot. Shutterstock

Już dzisiaj w poniedziałek 15 czerwca rusza absolutnie zmasowana, międzynarodowa akcja policji, która potrwa aż sześć dni. Na drogach pojawi się morze radiowozów, a kontrole będą szły w setkach tysięcy. Funkcjonariusze będą szukać kierujących, prowadzących na podwójnym gazie.

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Nikt z nas nie lubi widzieć "lizaka" machającego przed maską, zwłaszcza gdy spieszymy się do pracy albo wracamy zmęczeni z weekendu. Jest jednak jeden wyjątek. Kiedy policja wyciąga na drogi wszystkie dostępne siły, żeby łapać ludzi, którzy wsiadają za kółko po głębszym, kibicuję im z całego serca. I wy pewnie też. Dlatego od 15 czerwca drogówki w całej Europie rozpoczną specjalną akcję.

Rusza "Operation Alcohol&Drugs"

Ta gigantyczna operacja nosi oficjalny kryptonim "Operation Alcohol&Drugs". Za całym zamieszaniem stoi Roadpol, czyli Europejska Organizacja Policji Ruchu Drogowego. To nie jest lokalna łapanka za rogiem w waszym miasteczku.

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To skoordynowane uderzenie drogówek z aż 27 państw Starego Kontynentu. Mało tego, jako obserwator do akcji dołączyły nawet... Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Cel jest prosty, brutalny i niezwykle potrzebny: całkowite przesianie kierowców pod kątem alkoholu i substancji odurzających. Zmasowana akcja policji potrwa od dziś do niedzieli, 21 czerwca włącznie. Jeśli myślicie, że wsiądziecie wczorajsi za kółko i "jakoś to będzie", bo jedziecie lokalną trasą, to możecie się mocno zdziwić.

Kontrola trzeźwości może was spotkać wszędzie: od autostrad, przez drogi ekspresowe, aż po zapomniane przez Boga i ludzi drogi gminne. Policjanci nie będą mieli litości, a "dmuchanie" będzie masowe.

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Gdzie policja będzie kontrolować kierowców?

Odpowiedź brzmi: wszędzie. Jeśli w najbliższym tygodniu wybieracie się autem na zagraniczne wakacje albo w delegację, lista krajów biorących udział w akcji powinna dać Wam do myślenia. Kontrole drogowe w Europie będą prowadzone w takich państwach jak:

Polska, Niemcy, Czechy, Słowacja; Chorwacja, Słowenia, Serbia, Bułgaria, Rumunia; Włochy, Hiszpania, Portugalia, Grecja, Malta; Francja, Holandia, Belgia, Luksemburg, Wielka Brytania; Dania, Szwecja, Finlandia, Norwegia, Estonia, Litwa, Łotwa; Węgry, Turcja, Macedonia Północna.

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Jak widać ucieczki nie ma. I bardzo dobrze, bo statystyki wciąż przerażają, a widok alkomatu na każdym kroku podziała na niektórych trzeźwiąco (dosłownie i w przenośni).

Jeżeli myślicie, że po 21 czerwca policjanci schowają radary i alkomaty do szafy, to jesteście w błędzie. Roadpol zaplanował na ten rok prawdziwy maraton.

Do końca 2026 roku czeka nas jeszcze sześć podobnych, ogólnoeuropejskich akcji. Każda z nich będzie miała inny cel, więc warto zapisać sobie te daty w kalendarzu, żeby później nie płakać przy płaceniu gigantycznych mandatów.

Oto oficjalny harmonogram akcji policji 2026:

6-12 lipca 2026 r.: "Operation Two-Wheelers" – na celowniku policji znajdą się fani jednośladów. Funkcjonariusze będą trzepać motocyklistów, motorowerzystów, a nawet rowerzystów. Sprawdzany będzie nie tylko styl jazdy, ale też stan techniczny maszyn. 3-9 sierpnia 2026 r.: "Operation Speed" – klasyka gatunku, czyli wielkie polowanie na miłośników zbyt szybkiej jazdy. Radary, fotoradary i nieoznakowane BMW będą pracować na potrójnych obrotach. 16-22 września 2026 r.: "Roadpol Safety Days" – tydzień poświęcony maksymalnemu bezpieczeństwu i dążeniu do zera ofiar śmiertelnych na drogach. Expect everything. 5-11 października 2026 r.: "Operation Focus on the Road" – zmora współczesnych dróg, czyli smartfony. Policja będzie bezlitośnie polować na kierowców, którzy zamiast na drogę, gapią się w ekrany telefonów. 16-22 listopada 2026 r.: "Truck&Bus Operations" – zmasowane kontrole drogowe ciężarówek i autobusów. Sprawdzanie czasu pracy kierowców, stanu technicznego i tonażu. 14-20 grudnia 2026 r.: "Operation Alcohol&Drugs" – powtórka z rozrywki tuż przed świętami Bożego Narodzenia. Świąteczne śledzikowanie pod lupą drogówki.