Międzynarodowy Zlot Mini 2026 w Lesznie. Fot. na:Temat

Tysiące kultowych aut z całego świata – na takim evencie po prostu nie mogło nas zabraknąć! Z ogromną przyjemnością i wielkim zaciekawieniem uczestniczyliśmy w Międzynarodowym Zlocie Mini w Lesznie, największym w Polsce wydarzeniu dla pasjonatów MINI, gdzie klasyka przeplatała się z nowoczesnością.

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International Mini Meeting 2026 odbył się 28 maja-1 czerwca 2026 roku na lotnisku w Lesznie. Byliśmy na tym wyjątkowym zlocie z kamerą, by zrobić z niego relację. W pierwszym odcinku naszej podróży przez historię samochodów MINI skupiliśmy się na detalach, szukając wizualnych podobieństw między klasycznymi a współczesnymi modelami kultowej marki moto o brytyjskich korzeniach.

Na filmiku "Czas na MINI brzmienia" możecie obejrzeć nasz spacer pośród zarówno klasyków, jak i najnowszych dzieł legendarnego producenta samochodów. Z tych pierwszych naszą uwagę zwróciło m.in. kultowe Austin MINI 1000 w kolorze Citron Green z matowo-czarną maską i... fotelem na dachu. Przywołało ono wspomnienia niezapomnianej sceny z serialu o Jasi Fasoli, który w ten właśnie sposób kierował autem.

Współczesnym bohaterem tej historii stało się dla nas nowe MINI Aceman. Jak możecie usłyszeć w naszej relacji, "wersje z 2026 roku to ta sama energia, ten sam dystans i ta sama rozpoznawalna sylwetka MINI, ale w nowej interpretacji". W tej grze porównań patrzyliśmy głównie na detale, od charakterystycznych klamek starego MINI po akcenty wyrafinowanego designu nowego JCW.

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Nasz przegląd perełek Międzynarodowego Zlotu MINI zwieńczyło spotkanie z "Brytyjczykiem w niebanalnym wydaniu" – MINI Paul Smith Edition. Tu nie potrzeba było żadnych słów, wystarczyły doświadczenia: dotyku unikalnej tapicerki, zdalnego otwarcia bagażnika, muśnięcia logo czy podziwu palety barw kontrastującej z surowością starych modeli. To był czysty kontakt z tym, czym jest premium.