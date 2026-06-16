Oto 10 prezentów na Dzień Ojca, które ucieszą fana motoryzacji Fot. Shutterstock

Szukasz prezentu na Dzień Ojca i tak się składa, że jest on fanem motoryzacji? Mam dla ciebie 10 propozycji, z których z pewnością wybierzesz coś ciekawego.

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Mamy 16 czerwca, co oznacza, że do Dnia Ojca został nam dokładnie tydzień. Jak co roku, tysiące osób właśnie teraz łapie się za głowę i nerwowo przeszukuje internet. Z ręką na sercu: ile razy kupiłeś tacie kolejną choinkę zapachową, breloczek z logo marki albo inny tani gadżet, który po tygodniu wylądował w schowku? No właśnie.

Dawno nic mnie tak nie wkurzyło, jak przeglądanie "gotowych list prezentowych", na których królują plastikowe drapaczki do szyb. Zamiast tego, jako gość, który z motoryzacją ma do czynienia na co dzień, przygotowałem zestawienie rzeczy, z których sam skakałbym z radości.

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To 10 świetnych pomysłów na prezent na Dzień Ojca, podzielonych na kategorie. Od potężnego zastrzyku adrenaliny po praktyczne dodatki, które po prostu robią robotę.

Emocje i Doświadczenia. Daj mu wcisnąć gaz w podłogę

Nawet najbardziej praktyczny prezent dla fana motoryzacji nie przebije czystych emocji. Zamiast rzeczy, podaruj mu wspomnienia.

1. Jazda supersamochodem po torze wyścigowym

Dla fana motoryzacji nie ma nic lepszego, niż możliwość wciśnięcia gazu do dechy w legalnych i bezpiecznych warunkach. Voucher na jazdę po torze to absolutny klasyk.

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Przejechanie kilku okrążeń za kierownicą Porsche 911 GT3, Nissana GT-R czy krzykliwego Ferrari zostaje w pamięci na lata. Zaufajcie mi, uśmiech po wyjściu z takiego auta nie schodzi z twarzy przez bity tydzień.

2. Zaawansowany kurs doskonalenia techniki jazdy

To jest świetny prezent dla kierowców absolutnie w każdym wieku. Szkolenie na płytach poślizgowych pod okiem instruktorów uczy, jak ratować się z opresji i dawać lepsze czucie balansu auta.

To szkolenie dla kierowców, które nie tylko bawi, ale realnie podnosi bezpieczeństwo. Sam przechodziłem takie kursy i po pierwszych "bączkach" na śliskiej macie człowiek nabiera ogromnej pokory.

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3. Wynajem klasyka na weekend

Zamiast sportowego bolidu zafunduj mu wehikuł czasu. Wypożyczenie na weekend Forda Mustanga z lat 60. czy kultowego Mercedesa W107 to idealny pretekst do niespiesznego roadtripu.

Delektowanie się mechanicznym, całkowicie analogowym prowadzeniem to w dobie dzisiejszych, naszpikowanych ekranami aut (choćby tych świetnych, którymi jeżdżę i testuję je na co dzień), niesamowite przeżycie.

Pielęgnacja i garaż. Niech jego auto lśni jak z salonu

Każdy z nas lubi, jak jego wóz dobrze wygląda. W tej kategorii znajdziesz prezenty, które zachwycą każdego garażowego estetę.

4. Voucher na profesjonalny Auto Detailing

Nawet najbardziej zadbane auto po kilku latach na drogach potrzebuje odświeżenia. Wizyta w profesjonalnym studiu detailingowym, obejmująca wieloetapową korektę lakieru i nałożenie twardego wosku lub powłoki ceramicznej, sprawi, że samochód taty będzie wyglądał lepiej, niż w dniu odbioru z salonu. To usługa premium, ale efekt "wow" jest gwarantowany.

5. Markowy zestaw kosmetyków samochodowych

Jeśli twój tata to typ człowieka, który w sobotni poranek woli sam dbać o auto, sprezentuj mu zestaw kosmetyków samochodowych premium.

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Wyrzuć z głowy marketowe szampony za kilkanaście złotych. Wybierz profesjonalne produkty: "krwawiąca felga" (np. od Tenzi lub K2 robi genialną robotę), dobry quick detailer, dedykowany środek do czyszczenia skórzanej tapicerki czy wysokiej klasy wosk z Carnauby.

6. Wysokiej jakości Multitool

Każdy kierowca lubi być przygotowany na niespodzianki. Solidny multitool do samochodu (np. kultowy Leatherman), który mieści w sobie kombinerki, śrubokręty i ostrza, sprawdzi się zarówno podczas drobnych napraw w garażu, jak i w nieoczekiwanych sytuacjach na trasie. Kawał solidnej, męskiej biżuterii, która po prostu działa.

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Gadżety i Rozrywka. Od świętego spokoju po klocki

Na koniec rzeczy, które uprzyjemnią czas, ułatwią życie, a w skrajnych przypadkach uratują portfel.

7. Wideorejestrator z trybem parkingowym (Dashcam 4K)

To taki prezent z kategorii "oby nigdy się nie przydał", ale z doświadczenia wiem, że daje ogromny spokój ducha. Nowoczesna kamera samochodowa 4K nagrywa w rewelacyjnej rozdzielczości, a modele wyposażone w tryb parkingowy pilnują auta również podczas postoju pod marketem.

Ile razy ktoś obtarł ci zderzak i uciekł? No właśnie. Z tym gadżetem to już nie problem.

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8. Dobra literatura motoryzacyjna lub koszulka fanowska Jeśli auto stoi już bezpiecznie zaparkowane w garażu, czas na relaks. Biografie legend motosportu (jak na przykład książka geniusza F1, Adriana Neweya, czy historia Nikiego Laudy) lub przepięknie wydane albumy o historii car designu. To książki motoryzacyjne, które pochłania się jednym tchem.

A jeśli nie literatura, to może gadżet motorsportowy? Najlepsza w tym przypadku będzie koszulka. Ma jakiś ulubiony team? Ogląda Le Mans? F1? A może Dakar? No jest tego sporo, a stron z oficjalnymi gadżetami nie brakuje.

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9. Kompresor akumulatorowy

Stacje benzynowe z niesprawnymi urządzeniami to absolutna plaga na naszych drogach. Niewielki, zgrabny kompresor akumulatorowy, który naładujemy zwykłym kablem USB-C, eliminuje ten problem na zawsze. Pozwala w kilka chwil skorygować ciśnienie w oponach, napompować koło w rowerze czy nawet materac na wyjeździe. Genialnie proste, niesamowicie użyteczne.

10. Model LEGO Technic lub Icons

Dla taty, który nadal lubi sobie podłubać. Zaawansowane modele LEGO dla dorosłych z serii Technic (jak Porsche 911 RSR czy monumentalny Land Rover Defender) to istny majstersztyk inżynierii. Mają działające zawieszenia, odwzorowane skrzynie biegów i silniki z ruchomymi tłokami.

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