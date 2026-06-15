Action ma bogatą ofertę prezentów w sam raz na Dzień Ojca Fot. Shutterstock.com / Stefan_Sutka

Powoli zbliża się już Dzień Ojca. Aby nie zostać na ostatnią chwilę bez pomysłu i prezentu, proponujemy wybrać coś z nowej oferty Action. Możemy znaleźć tam prawdziwe perełki, takie jak maszynka do strzyżenia za niecałe 45 zł, której odpowiedniki w specjalistycznych sklepach mogą kosztować nawet do 200 zł. A to nie wszystko.

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W Polsce Dzień Ojca obchodzimy tradycyjnie 23 czerwca. Został już więc zaledwie tydzień na wymyślenie i zakup upominku dla taty bądź partnera. Oczywiście z pomocą w takich sytuacjach przychodzą specjalne oferty w popularnych dyskontach, takich jak właśnie Action. Podczas trwania gazetek promocyjnych można złapać ciekawe produkty w naprawdę atrakcyjnych cenach. Przyjrzeliśmy się kilku z nich.

Praktyczny upominek z Action. Maszynka i wodoodporne trymery

Jak wiadomo, Action w swojej ofercie posiada wiele tańszych perfum, kosmetyków czy właśnie drobnych sprzętów elektronicznych, za które nie zawsze chcemy przepłacać, ponieważ mogą sprawdzić się nam równie dobrze jak ich o wiele droższe odpowiedniki. To właśnie wśród tego asortymentu można w łatwy sposób znaleźć idealne upominki na różne okazje.

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Wybierając prezent na Dzień Ojca, raczej zwracamy uwagę przede wszystkim na jego użyteczność. Czasem drogie i wymyślne upominki dla rodziców lądują w końcu na dnie szuflady, bo po prostu w ogóle się z nich nie korzysta. Najlepiej jest więc wybrać coś, co naprawdę przyda się w codziennym użytkowaniu.

W ofercie Action znajdziemy między innymi bezprzewodową, 7-częściową golarkę. To "Maszynka do strzyżenia Code Homme". Dla wielu mężczyzn dbanie o zarost czy idealnie ułożoną fryzurę jest codziennym rytuałem, a taka maszynka to strzał w dziesiątkę. Sprzęt posiada cztery końcówki o różnych grubościach, a do tego wbudowane światło LED, aby podczas golenia nie przegapić żadnego, nawet najmniejszego włosa. Największe wrażenie robi w tym przypadku jej cena, bo wynosi zaledwie 44,50 zł. Warto zauważyć, że urządzenia o podobnych parametrach w sklepach specjalistycznych potrafią kosztować nawet około 200 zł.

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Do wyboru w ofercie są także inne przydatne urządzenia do golenia. Na półce znajdziemy "Trymer do ciała Code Homme" za 44,50 zł, który jest dodatkowo całkowicie wodoodporny i doskonale nadaje się do przycinania włosów na ciele. Kolejną opcją jest "Trymer do twarzy Code Homme", kosztujący również 44,50 zł. Ten konkretny model posiada trzy różne ustawienia prędkości i ze względu na swoje wymiary idealnie nada się nie tylko do pracy w domu, ale także sprawdzi się w dalekiej podróży.

Kosmetyki, elektroniczne gadżety i sprzęt dla fanów wędkarstwa

Jeśli tata po prostu lubi na co dzień dobrze pachnieć, to na sklepowych półkach w Action dostępne są wody toaletowe Adidas. Występują one w trzech różnych wariantach zapachowych i są aktualnie przecenione na 18,95 zł za sztukę. Taki flakon można z powodzeniem schować do małej, poręcznej kosmetyczki – w sam raz na wyjazd – którą kupimy na miejscu za jedyne 10,95 zł.

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Jeśli z kolei tata jest wielkim fanem elektronicznych gadżetów, warto rzucić okiem na niewielkie i praktyczne słuchawki. W ofercie znajdziemy "Bezprzewodowe słuchawki douszne Solix" w cenie 43,95 zł, a także sprzęt innej marki, czyli "Bezprzewodowe słuchawki douszne Fresh 'n Rebel", za które trzeba zapłacić 68,95 zł.

A może ojciec jest zapalonym fanem wędkarstwa? Dla miłośników relaksu nad wodą jest również bardzo dużo propozycji w bieżącej ofercie, na przykład "Wędka premium" za 69,95 zł. Do niej można od razu dobrać kompletny "Zestaw spławików Max Ranger" w cenie 9,98 zł oraz standardową przynętę na ryby za jedyne 9,90 zł.