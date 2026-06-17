Obowiązkowy pobór do wojska w Polsce nieunikniony? Gen. Komornicki ujawnia plan Fot. Dział Kreatywny naTemat.pl

Czy w Polsce powinien wrócić powszechny pobór do wojska? Gen. Leon Komornicki w Rozmowie naTemat poucza polityków i daje do zrozumienia, że ta decyzja powinna zapaść o wiele wcześniej. – Podchodzimy do sprawy mało odpowiedzialnie – przekonuje były wiceszef sztabu generalnego Wojska Polskiego.

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– Jeżeli chcemy mówić poważnie o naszym bezpieczeństwie, to powinno już dawno nastąpić – mówi gen. Leon Komornicki. Podkreśla, że współczesny pobór nie może być kalką rozwiązań z minionych dekad. Musi to być szkolenie "w innej formie, w innym kształcie i na innym sprzęcie".

Powszechny pobór do wojska a funkcje publiczne. Gen. Komornicki ma specjalny plan

Były wojskowy przekonuje, że jeśli miałby wrócić powszechny pobór do wojska, powinien dotyczyć kobiet i mężczyzn w wieku 19-29 lat. Generał wspomina o możliwości zorganizowania ćwiczeń, które trwałyby na przykład 8 miesięcy. Jego zdaniem w tym działaniu można pójść o krok dalej i podaje konkretny pomysł.

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– Służba wojskowa powinna być prawem, obowiązkiem i przywilejem naszego młodego pokolenia. Bez otrzymania certyfikatu odbycia tej służby nie można byłoby się rozwijać, czyli robić kariery politycznej, zajmować kluczowych stanowisk w spółkach Skarbu Państwa, ale także w firmach prywatnych, być posłem, senatorem, prezydentem, ministrem – wylicza generał.

Rozmówca naTemat apeluje o stworzenie kompleksowego systemu, który łączyłby kwalifikacje cywilne z wojskowymi. – Żeby na przykład młodzi informatycy trafiali bezpośrednio do jednostek cyberbezpieczeństwa. To powinno być najwyższym poziomem edukacji obronnej każdej Polki i każdego Polaka, bo trzeba stworzyć armię obywatelską, armię narodową – wyjaśnia w wywiadzie.

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To trzeba uregulować. Nie może być tak, że instytucje czy resorty ze sobą rywalizują o obywatela, bo służba wojskowa jest służeniem nie tylko państwu, ale też sobie, obronie siebie, rodziny, swojego dobytku. Dobrze przeszkoleni obywatele są niezbędni także w formacjach obrony cywilnej, Straży Granicznej czy Straży Pożarnej. Gen. Leon Komornicki

Gen. Komornicki krytycznie reaguje na pytanie o wagę nowego porozumienia o współpracy wojskowej z Niemcami. Zaznacza, że brakuje w nim ważnych konkretów. – Pora wreszcie spoważnieć i przestać uprawiać politykę, gdy jest wojna za naszą granicą. Trzeba przestać toczyć wojnę polsko-polską, która nas osłabia. Politycy zachowują się wyjątkowo niepoważnie – wskazuje.

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Nowa umowa Polski z Niemcami. "Ośmieszamy się, to jest kabaret"

Przypomnijmy, że w ramach nowej umowy Niemcy mieli być gotowi na szersze porozumienie z Polską z gwarancjami bezpieczeństwa. Na to jednak nie zgodziła się polska strona. Powody decyzji wyjaśnił Radosław Sikorski, który przyznał, że kluczowa była obawa przed wetem prezydenta Karola Nawrockiego w tej sprawie.