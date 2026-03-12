Prezydent Karol Nawrocki ogłosił weto ws. SAFE. Premier Donald Tusk reaguje Shutterstock.com/Juergen Nowak

Karol Nawrocki w czwartkowym orędziu ogłosił weto w sprawie unijnego SAFE. Po decyzji głowy państwa w polskiej polityce rozgorzała dyskusja. Premier Donald Tusk i marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty ostro skrytykowali działania prezydenta.

Karol Nawrocki w czwartek wieczorem 12 marca wygłosił orędzie, w którym ogłosił weto dla unijnego programu SAFE. Takiej decyzji głowy państwa premier Donald Tusk spodziewał się już kilka dni temu. Głowa państwa wraz z prezesem NBP Adamem Glapińskim kilka dni temu ogłosiła alternatywę dla niskooprocentowanej pożyczki z Unii Europejskiej – "polski SAFE 0 proc.". Choć w rządzie spodziewano się takiego ruchu Nawrockiego, to po jego decyzji w komentarzach zawrzało.

Premier Donald Tusk po ogłoszeniu weta ws. SAFE

Premier Donald Tusk zapowiadał już, że na wypadek weta Karola Nawrockiego ma "plan B". W czwartkowy wieczór za pośrednictwem platformy X napisał ostro: "Prezydent stracił szansę, aby zachować się jak patriota. Wstyd! Jutro o 9 rano odpowiedź polskiego rządu na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Ministrów".

W "Kropce nad i" w TVN24 gościł zaś marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Prowadząca Monika Olejnik odczytała mu komentarz premiera Donalda Tuska i zapytała, kto cieszy się z tej decyzji. Dziennikarka zasugerowała, że z tej decyzji może cieszyć się Moskwa. – Z tej decyzji cieszą się wszyscy ci, którzy źle nam życzą – odparł Czarzasty.

Marszałek Włodzimierz Czarzasty komentuje decyzję Nawrockiego

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty stwierdził, że w związku z tą decyzją kontraktów nie otrzyma 12 tysięcy zakładów pracy. Tłumaczył, że na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego "przedstawiono panu prezydentowi argumenty za tym, że należy podpisać tę ustawę".

– Mieliśmy kupować uzbrojenie dla polskich żołnierzy – mówił polityk, a następnie stwierdził ostro: – Prezydent naszego kraju dokonał zdrady stanu. Pozbawił polskie wojsko i Polaków bezpieczeństwa na kwotę 185 miliardów złotych. Czarzasty potwierdził także, że rząd ma "plan B".

Przypomnijmy, że w ramach programu SAFE do Polski miało trafić 43,7 miliarda euro w ramach pożyczki oprocentowanej na 3 proc. Środki miałyby zostać przeznaczone na wzmocnienie obronności.

