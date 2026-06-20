Oto Volkswagen ostateczny Fot. Łukasz Grzegorczyk / naTemat.pl

Kiedy topowy hot hatch Volkswagena wjeżdża na salony, klienci nie chcą słyszeć o żadnych alternatywach. Wchodzą, podpisują umowę i jadą do domu. Niemcy z Wolfsburga podzielili się danymi i są one imponujące.

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Z najnowszych danych produktowych, którymi podzielili się przedstawiciele marki, wyłania się obraz wręcz niebywały jak na obecne realia. Blisko 40 proc. osób, które kupują model Volkswagen Golf R, nie bierze pod uwagę absolutnie żadnego innego samochodu.

Dla tych ludzi konkurencja mogłaby nie istnieć. Nie interesują ich porównania w prasie, nie obchodzą ich opinie jutuberów. Decyzja zapada zanim jeszcze przekroczą próg salonu. Jedyne, co muszą ustalić ze sprzedawcą, to kolor lakieru i to, czy chcą dopłacić do opcjonalnego wydechu.

Skąd to się bierze? Nowy Golf R na 2026 rok to już nie jest po prostu "podkręcony kompakt". Niemcy stworzyli potwora. Pod maską pracuje dwulitrowa, turbodoładowana benzyna generująca potężne 328 koni mechanicznych.

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W połączeniu z genialnym napędem na cztery koła R-Performance 4MOTION oraz błyskawiczną, dwusprzęgłową przekładnią DSG, to auto katalogowo robi pierwszą "setkę" w niecałe 4,5 sekundy. W praktyce? Często jest jeszcze szybsze, a elastycznością na drodze potrafi zawstydzić maszyny z o wiele wyższych półek cenowych.

Zaskakujący rywale "R-ki"

Ktoś mógłby pomyśleć, że przeciętny klient na tak mocnego kompakta to młody gniewny, który przesiada się ze starego Civica. Nic bardziej mylnego. Okazuje się, że baza klientów kupujących flagową "R-kę" to jedna z najbogatszych grup w całym portfolio Volkswagena – pod względem dochodów gospodarstwa domowego ustępują jedynie właścicielom ID. Buzza.

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To sprawia, że te pozostałe 60 proc. klientów, którzy przed zakupem jednak rozglądają się po rynku, porównuje go z markami, od których przeciętnego zjadacza chleba boli głowa. Na liście aut branych pod uwagę nie ma nudnych crossoverów. Są tam rasowe samochody premium oraz czystej krwi auta sportowe:

Audi S3 BMW M340i Porsche Boxster

Dlaczego ostatecznie wybierają Volkswagena? Bo dostają genialny "całokształt". Auto, które potrafi rano dowieźć dzieci do szkoły i zrobić zakupy w markecie, a popołudniu na torze wyścigowym albo krętej, górskiej drodze zmasakrować sportową konkurencję. I to wszystko za ułamek ceny, jaką trzeba zostawić w salonie w Stuttgarcie czy Monachium.

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Volkswagen Golf GTI kontra reszta świata. Dla kogo jest tańszy brat?

Warto w tym miejscu postawić jasną granicę, bo wielu kierowców wciąż wrzuca te dwa auta do jednego worka. Volkswagen Golf GTI to zupełnie inna bajka. O ile "R-ka" odjechała w stronę segmentu premium i stała się często drugim lub trzecim autem w garażu zamożnych entuzjastów, o tyle kultowe GTI to wciąż propozycja dla mainstreamu. To auto pierwszego wyboru, które musi służyć na co dzień.

Klienci szukający GTI o wiele mocniej analizują rynek i oglądają każdą złotówkę z dwóch stron. Oni faktycznie biegają po salonach konkurencji i sprawdzają, co dostaną. Próg wejścia jest tu znacznie niższy, ale też przepaść technologiczna i wydajnościowa między dzisiejszym GTI a "R-ką" jest największa w historii.

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