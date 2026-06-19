Zbudowali Koenigsegga i pognali nim 111 km/h. Z LEGO! Materiały prasowe LEGO

Grupa LEGO i szwedzki producent hiperaut Koenigsegg stwierdzili, że połączą siły i stworzą najszybszy samochód LEGO w historii. I nie mówimy tu o zabawce, którą puścicie po dywanie w salonie, ale o pełnowymiarowym potworze, w którym można usiąść i wcisnąć gaz do dechy. Chociaż zabawka... też będzie!

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Wyobraźcie to sobie: pełnowymiarowy model LEGO Technic Koenigsegg Sadair’s Spear w skali 1:1. Opracowanie i zbudowanie tego kolosa zajęło ekipie ponad 9400 godzin, a do stworzenia konstrukcji zużyto dokładnie 327 906 klocków. Całość waży około 1800 kg, z czego same elementy klocków LEGO to solidne 400 kg.

I to nie jest po prostu piękna makieta do postawienia w muzeum. To jeździ. I to jak jeździ!

Żeby udowodnić, że to nie są przelewki, auto zabrano do brytyjskiej posiadłości Goodwood. Za kierownicą zasiadł Markus Lundh, czyli człowiek, który doskonale wie, jak okiełznać szwedzkie maszyny, bo jest oficjalnym kierowcą testowym Koenigsegga.

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Zresztą to właśnie on w lipcu 2025 roku ustanowił tam rekord przejazdu oryginalnym modelem. Efekt obecnej próby? Rekord prędkości wielkoformatowego auta z klocków. Model pomknął legendarną trasą z prędkością 111 km/h. Dla porównania, dotychczasowy rekord w tej kategorii wynosił marne 50 km/h. To ponad dwukrotna przebitka!

Co znajdziemy w nowym zestawie LEGO Technic? Spalanie zerowe, ale emocje gwarantowane

To gigantyczne wyzwanie nie było jednak tylko sztuką dla sztuki. To spektakularna zapowiedź tego, co lada moment wyląduje na półkach sklepowych. Bo jeśli myślicie, że tego Koenigsegga nie da się zaparkować we własnym domu, to jesteście w błędzie. No, może w nieco mniejszej skali.

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Do sprzedaży trafia właśnie nowy zestaw LEGO Technic Koenigsegg Sadair’s Spear Megacar. To szósty już model w absolutnie topowej, kolekcjonerskiej serii LEGO Technic Ultimate Car Concept Series.

Zestaw składa się z 4104 elementów. Jeśli lubicie spędzać wieczory nad skomplikowaną inżynierią, to trafiliście w dziesiątkę. Oto co najbardziej przykuło moją uwagę podczas czytania specyfikacji:

Realistyczny silnik V8 z ruchomymi tłokami – klasyka gatunku, która zawsze cieszy oko. Funkcjonalna 9-biegowa skrzynia biegów i zupełnie nowy, obrotowy wskaźnik pokazujący aktualnie wrzucony bieg. Unikatowe zawieszenie Triplex umieszczone z przodu i z tyłu. Prawdziwy hit, czyli działający tryb "Ghost Mode". Jednym ruchem możecie unieść tylną pokrywę, podnieść charakterystyczne dla szwedzkiej marki drzwi dihedral synchro-helix, otworzyć maskę i złożyć lusterka. Dokładnie tak, jak w prawdziwym megasamochodzie, no tylko tutaj za pomocą klocków.

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Cena i data premiery. Kiedy będzie można go kupić?

Teraz konkrety dla tych, którzy już robią miejsce na półce. Zestaw LEGO Technic Koenigsegg Sadair’s Spear Megacar (42232) swoje kosztuje, bo polska cena to 1949,99 zł. Czy to dużo? Za tak potężny kawałek inżynierii zamkniętej w klockach dla dorosłych fanów motoryzacji... no na to pytanie każdy musi odpowiedzieć sobie sam, ale jakoś nie mam wątpliwości, że nakład rozejdzie się błyskawicznie.