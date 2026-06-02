Warszawa ma nową atrakcję. Trzeba się jednak pośpieszyć, bo będzie dostępna tylko do 7 czerwca Fot. ArtMediaFactory/Shutterstock

Świat LEGO ma wielu fanów. Jeszcze kilkanaście lat temu była to rozrywka głównie dla dzieci. Dziś klocki mają swoich młodszych, ale i zdecydowanie starszych miłośników. Dlatego tak wiele osób może być zainteresowanych nową bezpłatną atrakcją, która czeka na fanów tej marki w samym centrum Warszawy.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

LEGO stało się łącznikiem między pokoleniami. Idealnym tego przykładem było wspólne układanie klocków zorganizowane pod Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie w dniach 30–31 maja. Na chwilę przed Dniem Dziecka marka pozwoliła na wspólną zabawę dzieciom i dorosłym, a efektem tego jest atrakcja, którą będzie można podziwiać tylko do 7 czerwca.

Warszawa ma nową tymczasową atrakcję. Mural LEGO przyciąga uwagę

Jak bardzo Polacy lubią LEGO? Wystarczy przypomnieć, co działo się podczas niedawnych wyprzedaży w Kauflandzie czy Pepco, albo kiedy LEGO weszło do Action, aby wiedzieć, że miłośników układania zestawów, ale i klockowego "stylu dowolnego" u nas nie brakuje. Stąd nowy mural, który stanął pod Pałacem Kultury i Nauki, może okazać się wyjątkowo chętnie odwiedzaną atrakcją.

REKLAMA

Konstrukcja składająca się z 1 123 788 elementów przyciąga już wzrok przechodniów i kierowców. Mural w całości wykonany z klocków LEGO ma ponad 8 metrów długości i 2,5 metra wysokości. W pochmurne dni będzie stanowił barwny dodatek do warszawskiego krajobrazu. Może tylko trochę szkoda, że nie ma tam klocków z nową technologią, dzięki którym mural byłby bardziej interaktywny.

Nowy tymczasowy mural stanął pod Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie. Konstrukcję z LEGO można podziwiać do 7 czerwca Fot. Materiały prasowe

Jeżeli chcecie zobaczyć tę ogromną konstrukcję, lepiej się pośpieszcie. Jak poinformowało LEGO, mural będzie zdobił centrum Warszawy tylko do 7 czerwca. I mimo iż pochmurna pogoda w najbliższych dniach może nie sprzyjać spacerom, to warto wyjść z domu, żeby zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie na tle konstrukcji.

REKLAMA

Warszawa pokochała murale. Nie tylko te z klocków, ale przede wszystkim te na budynkach

Murale w ostatnich latach stały się prawdziwą wizytówką Warszawy. Tym najsłynniejszym jest chyba pamiątkowe dzieło przedstawiające Korę, które zmienia się wraz z kolorem liści na pobliskim drzewie. To jednak nie jedyne takie upamiętnienie – drugim jest mural z Korą na Bielanach.

A jak już będziecie w centrum przy okazji odwiedzania muralu LEGO, zajrzyjcie też na Chmielną 21. To właśnie tam w maju odsłonięto mural "Warszawa Przyszłości" na dziedzińcu Kamienicy Braci Jabłkowskich. Dzieło przedstawia futurystyczną wizję Warszawy z początku XX wieku. Autorem projektu jest architekt Piotr Glegoła, a wykonawcą Good Looking Studio.

REKLAMA

Innym słynnym muralem jest "Miejska Dżungla" Tytusa Brzozowskiego przy ul. Stefana Okrzei 27 na warszawskiej Pradze-Północ. W przyszłości dzieło to ma się połączyć z roślinami posadzonymi na dachu budynku, więc na zobaczenie go w pełnej krasie musimy jeszcze poczekać, ale już teraz potrafi ono zrobić duże wrażenie.