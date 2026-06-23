Urząd Dzielnicy Ursus zaprasza 25 czerwca do Parku Czechowickiego na koncerty i widowisko historyczno-muzyczne. Materiały prasowe / Urząd Dzielnicy Ursus

25 czerwca 1976 roku w Zakładach Mechanicznych "Ursus" rozpoczyna się strajk robotników sprzeciwiających się drastycznym podwyżkom cen przygotowanych przez rząd premiera Piotra Jaroszewicza. Podobne protesty wybuchają także w Radomiu i Płocku. Z okazji 50. rocznicy strajków Czerwca ’76, Urząd Dzielnicy Ursus zaprasza Warszawianki i Warszawiaków w najbliższy czwartek do Parku Czechowickiego na koncerty i widowisko historyczno-muzyczne.

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Z okazji rocznicy Urząd Dzielnicy Ursus zaplanował wiele wydarzeń historycznych, edukacyjnych, kulturalnych i sportowych, którymi pielęgnuje pamięć o bohaterach protestu. Centralnym punktem obchodów będą zaplanowane na 25 czerwca koncerty i widowisko historyczno-muzyczne.

– 50. rocznica Robotniczego Protestu Czerwca 1976 to moment, w którym z jeszcze większą odpowiedzialnością i szacunkiem pragniemy przywołać pamięć o robotnikach Ursusa – prekursorach przemian demokratycznych w Polsce. Pamięć o bohaterach strajku uczcimy występami gwiazd polskiej sceny muzycznej, materiałami filmowymi ze wspomnieniami strajkujących robotników. Publiczność zobaczy również zaanimowane fragmenty komiksu o wydarzeniach z 25 czerwca 1976 roku, wydanego przez Urząd. Zapraszam Państwa do Ursusa, miejsca, gdzie wszystko się zaczęło – komentuje Bogdan Olesiński, burmistrz dzielnicy Ursus.

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Widowisko historyczno‐muzyczne "Ursus ‘76"

Wydarzenie o godzinie 19:00 otworzy koncert muzycznego projektu Rogucki & Normalni Ludzie. Następnie rozpocznie się widowisko historyczno-muzyczne, a na scenie usłyszymy: Krystynę Prońko z Chórem SGGW, Wojciecha Waglewskiego, Anię Karwan, Olgę Szomańską, Tomasza Organka, Renatę Przemyk i Janusza Radka. Wokalistom towarzyszyć będzie zespół pod kierownictwem Marcina Urbana. Za reżyserię widowiska odpowiada Joanna Majorkiewicz. Wieczór zakończy koncert zespołu Paktofonika Orkiestra.

Wydarzenie na Ursusie rozpocznie się o godzinie 19:15 koncertem projektu Rogucki & Normalni Ludzie. Materiały prasowe / Urząd Dzielnicy Ursus

Widowisko jest bezpłatne i dostępne dla wszystkich mieszkańców. Po jego zakończeniu zostanie wzmocniona obsługa autobusów linii 517, aby ułatwić powrót uczestnikom. Zachęcamy także do korzystania z połączeń SKM i KM.

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Dla osób ze szczególnymi potrzebami organizator zapewnia: asystentów, podest dla osób poruszających się na wózku oraz osób z ograniczoną mobilnością, pętlę indukcyjną, tłumacza migowego podczas widowiska oraz toalety.

Na wydarzenie zaprasza Miasto Stołeczne Warszawa. Organizatorem jest Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Patronat medialny nad widowiskiem i koncertami objęła Jedynka – Program 1 Polskiego Radia. Za realizację przedsięwzięcia odpowiada Stołeczna Estrada. Partnerami są Warszawski Transport Publiczny i Miejskie Zakłady Autobusowe Warszawa.

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8. edycja Biegu Wolności za nami

Na kilka dni przed planowanymi koncertami Ursus zorganizował imprezę dla uczczenia równie ważnego wydarzenia historycznego. 20 czerwca odbył się już 8 Bieg Wolności. Tym razem inicjatywa upamiętniła 37. rocznicę częściowo wolnych wyborów parlamentarnych z 4 czerwca 1989 roku.

8. edycja Biegu Wolności na Ursusie. Fot. Patryk Koć / Materiały prasowe / Urząd Dzielnicy Ursus

O godzinie 10:00 w miasteczku biegowym przed Urzędem Dzielnicy Ursus uczestnicy wydarzenia (730 biegaczy i biegaczek) wystartowali z Placu Czerwca 1976 r. na trasę liczącą symboliczne 1989 metrów. Większość pokonała ją biegiem, a niektórzy marszem z kijkami. Każdy uczestnik, który przekroczył metę, otrzymał okolicznościowy medal.

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Uczniowie i uczennice Szkoły Podstawowa nr 11, która wygrała 8 Bieg Wolności. Fot. Patryk Koć / Materiały prasowe / Urząd Dzielnicy Ursus

Zgodnie z tradycją wyróżniono też uczestników biegu należących do młodego pokolenia. Najliczniej reprezentowana szkoła otrzymała bon w wysokości 1000 zł na zakupy w sklepie sportowym. W tej konkurencji wygrała Szkoła Podstawowa nr 11, która wystawiła do zawodów biegowych aż 117 uczniów i uczennic.