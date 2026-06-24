Audi wymyśliło swoje kultowe auto na nowo. Rewolucja tam, gdzie spędzasz najwięcej czasu Materiały prasowe Audi

Audi A3 od lat jest dla niemieckiej marki kurą znoszącą złote jajka. Polacy je uwielbiają, bo daje namiastkę luksusu w formacie, który nie przeraża podczas parkowania pod zatłoczonym dyskontem. Właśnie z Ingolstadt dotarły do nas oficjalne informacje o gruntownej modernizacji tego modelu.

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Z zewnątrz zmiany są kosmetyczne, ot, nowe wzory świateł, indywidualne sygnatury dla sportowych wersji i odświeżony grill Singleframe. Klasyka gatunku przy liftingach. Ale kiedy otworzysz drzwi, zobaczysz zupełnie inny świat. Audi wnętrze A3 przeprojektowało tak radykalnie, że zapomnisz o poprzedniku.

Niemcy wrzucili do środka potężny, zakrzywiony panel, który łączy 11,9-calowy wirtualny kokpit Audi z gigantycznym, panoramicznym ekranem multimediów o przekątnej 12,8 cala. Czyli cyfrowa scena, znana już z najnowszych modeli marki.

Na szczęście inżynierowie nie poszli na totalny żywioł i na kierownicy zostawili fizyczne, tradycyjne przyciski. Za to ogromny plus, bo dotykowe gładziki na kierownicach u konkurencji potrafią doprowadzić do szewskiej pasji podczas manewrowania.

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Doceniam też fakt, że bezprzewodowa ładowarka ma teraz aż 25 W mocy i jest skierowana prosto w stronę kierowcy. Mała rzecz, a cieszy.

Nowe technologie, które mogą cię... wyręczyć

To, co najbardziej rzuca się w oczy w specyfikacji Audi A3 2026, to potężny skok technologiczny w asystentach jazdy. Ten samochód ma być mądrzejszy od niejednego kierowcy.

Mamy tu adaptacyjnego asystenta jazdy plus, który nie dość, że sam utrzyma pas ruchu i odległość do prędkości... 210 km/h, to jeszcze sam zmieni pas na autostradzie po włączeniu kierunkowskazu (oczywiście kiedy będzie mógł).

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Mało tego. Kompaktowe Audi nauczyło się teraz... hamować przed czerwonym światłem i automatycznie ruszać, gdy zmieni się ono na zielone. Brzmi jak bajka dla ludzi stojących w codziennych, warszawskich korkach. System korzysta z danych online z całej floty aut, więc nawet jeśli na drodze linie się zatarły, auto i tak będzie wiedziało, jak jechać.

No i mega przydatna funkcja, czyli wyuczone parkowanie. Jeżeli masz ciasny, skomplikowany wjazd do garażu, przejeżdżasz go raz, a auto zapamiętuje trasę (do 50 metrów). Następnym razem klikasz guzik, puszczasz kierownicę, a samochód sam lawiruje między doniczkami żony.

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Możesz nawet wysiąść i sterować wszystkim z poziomu aplikacji myAudi na smartfonie. Kosmos? Tak. Pytanie tylko, czy przez te wszystkie systemy nie zapomnimy wkrótce, jak samemu kręcić kółkiem?

Nowe Audi S3 oraz Audi RS 3

Audi doskonale wie, że klienci są różni. Dlatego modernizacja obejmuje całą gamę, czyli od klasycznego Sportbacka i eleganckiej Limousine, przez uterenowione A3 allstreet z wyższym prześwitem, aż po absolutne ikony emocji.

Dla fanów szybkiej jazdy najważniejsza wiadomość jest taka: nowe Audi S3 oraz Audi RS 3 zachowują swój bezkompromisowy charakter. S3 generuje teraz potężne 333 KM z dwulitrowego motoru, a legendarne RS 3 z pięciocylindrowym dźwiękiem oferuje równe 400 KM.

Oba te potwory dostały rozdzielacz momentu obrotowego na tylnej osi, co oznacza jedno, te auta będą składać się w zakręty z niespotykaną dotąd zwinnością. Rozpoznacie je z daleka po unikalnych, cyfrowych grafikach reflektorów Matrix LED (w RS 3 znajdziecie motyw flagi w szachownicę), które zresztą możecie sami konfigurować z poziomu ekranu w kabinie oraz oczywiście innym wykończeniom przedniego oraz tylnego pasa.

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Czego mi brakuje? Polskich cen. Oficjalny cennik oraz dokładna gama silnikowa na nasz rynek mają pojawić się w ciągu najbliższych tygodni. Jedno jest pewne, czyli tanio już było, a za taką ilość technologii premium trzeba będzie słono zapłacić.

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