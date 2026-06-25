Przez 10 lat grali na gołych podestach. Tym razem szykują coś zupełnie innego Fot. materiał prasowy. Montaż: naTemat

Upalne lato w Warszawie będziecie mogli spędzić na obcowaniu ze sztuką. Szekspir w parku kończy 10 lat – z okazji jubileuszowej edycji widzowie mogą spodziewać się jeszcze większego widowiska. Weźcie ze sobą kocyk i rozkoszujcie się w plenerze twórczością najwybitniejszego dramaturga wszech czasów. Tegorocznym sztukom przyświeca pytanie o człowieczeństwo.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

W dobie internetu i prężnie rozwijającej się technologii warto od czasu do czasu wyjść na świeże powietrze i poświęcić się rozrywce, ale w starym stylu – z dala od uzależniających ekranów smartfonów, komputerów i telewizorów. W skrócie: postawić na cyfrowy detoks. W Polsce od dziesięciu lat możemy poczuć się jak publiczność londyńskiego Globe Theatre, który od setek lat pozwala ludziom współodczuwać sztukę. Wydarzenie z cyklu Szekspir w parku powraca do Warszawy, serwując nam dwie ponadczasowe komedie Williama Szekspira poświęcone tożsamości – w sam raz, gdy światową uwagę zajmuje sztuczna inteligencja.

Szekspir w parku wraca do Wilanowa po raz dziesiąty

"Od dekady Szekspir w Parku udowadnia, że teatr nie potrzebuje zamkniętych sal i czerwonych foteli. Wystarczy letni wieczór, parkowa zieleń i dobra historia" – tak o dorocznym projekcie mówią jego organizatorzy. Trudno się z ich słowami nie zgodzić, skoro w wydarzeniu – od początku jego istnienia – wzięło już udział blisko pół miliona widzów. Dzieci i dorośli tłumnie zbierają się w parku należącym do Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, by razem przeżywać twórczość mistrza dramatu.

REKLAMA

Inicjatywę powołał do życia kanadyjski aktor i pedagog teatralny John Weisgerber, który jest absolwentem prestiżowej London Academy of Music and Dramatic Art (LAMDA). Dyrektor artystyczny polskiej odsłony Szekspira w parku samodzielnie dobrał tegoroczny repertuar. Od 7 lipca do 2 sierpnia widzowie będą mogli podziwiać na warszawskiej scenie "Komedię omyłek" oraz "Wieczór Trzech Króli". Oba teksty łączy jeden z ulubionych motywów twórcy teatru elżbietańskiego – bliźnięta i wynikające z ich obecności pomyłki, nieporozumienia oraz komiczne zwroty akcji.

REKLAMA

Interesujący w tych sztukach jest motyw poszukiwania własnej tożsamości wśród innych ludzi. To szczególnie istotny temat w czasach, gdy sztuczna inteligencja coraz mocniej wpływa na nasze życie, a człowieczeństwo bywa stawiane pod znakiem zapytania. Jakub Wons organizator, producent i aktor związany z Szekspirem w parku

– Jubileuszowa odsłona różni się od swoich poprzedniczek rozmachem, ponieważ po raz pierwszy będziemy mieli konkretną scenografię. Zwykle graliśmy na gołych podestach, ale tym razem już tak nie będzie. Stworzyliśmy nową, wspaniałą scenografię, która zostanie z nami na lata – mówi w rozmowie z naTemat Jakub Wons, organizator, producent i odtwórca ról Antyfolusa z Efezu w "Komedii omyłek" oraz Pana Andrzeja Chudogęby w "Wieczorze Trzech Króli".

REKLAMA

Dalsza część artykułu poniżej.

W obsadzie sztuk znaleźli się m.in. Tamara Arciuch ("Niania"), Bartłomiej Kasprzykowski ("Ranczo"), Maurycy Popiel ("Miasto 44"), Barbara Bursztynowicz ("Klan"), Jacek Bursztynowicz ("Miś"), Monika Dryl ("Jasminum"), Hanna Konarowska ("Lejdis") i Katarzyna Kołeczek ("Sztuczki").

Spektakle wystawiane w Wilanowie nie są adaptowane na współczesną modłę, a mimo archaicznego stylu cieszą się wielką popularnością wśród różnych grup odbiorców. – Wszyscy się u nas dobrze czują. Atmosfera jest przyjazna i rodzinna. Dzieci, dla których często jest to pierwsza styczność z teatrem, wychodzą z parku naładowane dobrą energią. Kontakt z widzem jest tutaj niezastąpiony i wyjątkowy – tłumaczy Wons.