Uber podał, co Polacy zostawiają w autach Fot. Shutterstock

Najnowszy raport Uber Lost & Found 2026 udowadnia, że jako pasażerowie tego środka transportu na aplikację potrafimy wejść na wyższy poziom abstrakcji. Zostawienie w aucie odkurzacza przemysłowego albo... wczesnośredniowiecznego noża to już wyższa szkoła jazdy.

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Zazwyczaj zguby są nudne i powtarzalne. Z danych za ostatnie dwanaście miesięcy wynika, że lista najczęściej gubionych rzeczy w taksówce w Polsce nie jest wielkim zaskoczeniem.

Na podium niepodzielnie króluje telefon lub aparat (30,4 proc.). Na drugim miejscu ląduje plecak, torba lub bagaż (18,6 proc.), a na trzecim słuchawki lub głośnik (13,8 proc.).

Dopiero czwarte i piąte miejsce zajmują odpowiednio klucze (12,7 proc.) i portfel lub torebka (9,4 proc.). Co mnie jednak lekko niepokoi, to fakt, że na wysokim miejscu znalazł się paszport (4,5 proc.). Reszta zestawienia to odzież, biżuteria i zegarki, laptopy oraz e-papierosy.

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Klasyka Ubera, która wpisuje się w regionalne trendy, bo Czesi, Węgrzy czy Chorwaci gubią dokładnie to samo. Z jednym drobnym wyjątkiem: w Rumunii drugie miejsce zajmują klucze, u nas to wciąż bagaże.

Polak potrafi

Prawdziwa zabawa zaczyna się tam, gdzie kończy się statystyczna nuda. Zastanawialiście się kiedyś, co najbardziej kuriozalnego można porzucić w cudzym samochodzie? Polscy pasażerowie udowadniają, że wyobraźnia nie ma granic.

W polskich Uberach znaleziono między innymi sztuczne włosy do przedłużania oraz… nóż wczesnośredniowieczny. Ktoś, najwyraźniej bardzo zajęty rekonstrukcją historyczną, po prostu wysiadł i poszedł. Ale to nie koniec. Na liście "wyjątkowych" zgub znalazły się:

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odkurzacz przemysłowy, wózek inwalidzki (jak wysiąść i zapomnieć o nim?), cały tort, lakier do włosów, fotelik dziecięcy, jeden pantofel damski (tylko jeden, jak u prawdziwego Kopciuszka).

Jeśli myślicie, że tylko u nas dzieją się takie rzeczy, to muszę was wyprowadzić z błędu. Globalne dane z raportu pokazują, że świat jest równie fascynujący. Zestawienie z innych krajów sprawia, że nasz wczesnośredniowieczny nóż zaczyna wyglądać niemal jak zwykły scyzoryk:

Argentyna – 7,5 kg masła, Brazylia – grill ogrodowy, Meksyk – szczoteczka do zębów dla kota, Ghana – peruka prawnicza, Nigeria – kuchenka gazowa stołowa.

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Szczoteczka do zębów dla kota to mój absolutny faworyt z tegorocznego zestawienia.

Kiedy gubimy najwięcej? Noc i weekendy to czarna dziura

Nie jest żadnym odkryciem, że najwięcej rzeczy zostawiamy w autach, gdy nasza koncentracja spada w okolice zera. Szczyt zapominalstwa to godzina 23:00, bo przypada na nią aż 6 proc. wszystkich zgłoszeń z całego roku.

Razem z godziną 22:00 oraz północą, ten nocny blok generuje łącznie ponad 17 proc. zapomnianych przedmiotów. Dla porównania, o 6:00 rano gubimy rzeczy tylko w 1,8 proc. przypadków. Powód? Późny wieczór to powroty z kolacji, z imprez, po ciężkim dniu. Głowa jest już w łóżku, a telefon w Uberze jedzie z kierowcą w siną dal.

A dni tygodnia? Sobota to absolutny król destrukcji pamięci. Generuje aż ponad 21 proc. zgłoszeń. To dwukrotnie więcej niż najgrzeczniejszy w tygodniu wtorek (10,6 proc.). Im bliżej weekendu (trend wzrostowy od środy), tym bardziej miękną nam nogi i pamięć.

Jeśli chodzi o daty z rekordem zapominalstwa w 2025/2026 roku, na czele stoją: 2 sierpnia 2025 r. (sobota), 26 lipca 2025 r. (sobota) i oczywiście 1 stycznia 2026 r. (czwartek – Nowy Rok). Najspokojniejszym dniem w całym badanym okresie był wtorek, 8 kwietnia 2025 r. (tylko 0,13 proc. zgłoszeń).

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W zestawieniu "gdzie gubi się najchętniej", Warszawa deklasuje konkurencję, generując 40 proc. zgłoszeń, wyprzedzając Kraków (12,3 proc.), Poznań (9,3 proc.), Trójmiasto i Wrocław.

Ale uwaga, przeliczając zgłoszenia na 1000 przejazdów, stolicą zapominalstwa okazuje się Zakopane (0,83 zgłoszenia na 1000 kursów). Górskie powietrze (albo to, co się pije w karczmach) robi swoje.

Jak odzyskać zgubiony przedmiot w aplikacji Uber?

Zostawiłeś w aucie dobytek życia? Spokojnie. Najprostszą drogą jest kontakt z kierowcą Ubera bezpośrednio przez aplikację.

Wejdź w zakładkę "Aktywność" i wybierz przejazd, po którym zostawiłeś w aucie swoją własność. Wybierz opcję "Znajdź zagubiony przedmiot". Przejdź do "Kontakt z kierowcą w sprawie zagubionego przedmiotu". Wybierz z listy przedmiot i określ miejsce w aucie, gdzie prawdopodobnie go zostawiłeś. Na dole strony wpisz numer, pod którym można się z Tobą skontaktować, a następnie kliknij "Prześlij". Odbierz połączenie telefoniczne od kierowcy i potwierdź czas oraz miejsce odbioru.

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Co zrobić, gdy zgubiłeś telefon z aplikacją?

To wcale nie sytuacja bez wyjścia. Wystarczy dowolny komputer z dostępem do sieci.

Wejdź na stronę help.uber.com i zaloguj się na swoje konto. Na liście ostatnich przejazdów wybierz ten felerny. W sekcji "Problemy z przejazdem i zwroty" znajdź "Pozostawiony Przedmiot". Przejdź do "Kontakt z kierowcą w sprawie zagubionego przedmiotu". Wybierz zgubę, określ, gdzie leży w aucie, podaj alternatywny numer telefonu i kliknij "Prześlij". Czekaj na kontakt od kierowcy.