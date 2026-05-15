Uber Boat działa już w Londynie

Uber rozszerza działalność w Europie i jeszcze przed wakacyjnym szczytem uruchamia nową usługę dla turystów. Tym razem nie chodzi o przejazdy samochodem, ale o rejsy łodziami w najpopularniejszych kurortach.

Jak podaje "Euronews", od połowy czerwca Uber Boat ruszy w Portugalii, we Francji, w Hiszpanii, we Włoszech i w Chorwacji. Usługa, która jest rozwijana wspólnie z Click&Boat, pojawi się w 23 lokalizacjach, między innymi w Barcelonie, Dubrowniku, Splicie, Nicei, Saint-Tropez i na Majorce. Click&Boat udostępnia flotę liczącą ponad 55 tysięcy łodzi.

Uber Boat w Europie. Rejsy po kurortach bez całodniowego czarteru

Wynajmowanie łódki na wakacjach nie jest niczym nowym, jednak Uber i Click&Boat celują przede wszystkim w turystów szukających krótkich rejsów zamiast drogich, całodniowych wynajmów. Nowa opcja w aplikacji pozwoli użytkownikom rezerwować wycieczki łodziami. Każdy rejs ma odbywać się ze sternikiem, więc pasażerowie nie potrzebują żadnych uprawnień ani doświadczenia.

To nie pierwszy wodny projekt firmy. Uber już od 2020 roku działa w Londynie dzięki współpracy z Thames Clippers. Jak podaje "Euronews", Uber Boat obsługuje londyńskie połączenia rzeczne między 24 przystaniami.

Jak to będzie wyglądać? Uber Boats testowało usługę w Londynie

W Londynie Uber Boat działa już nie tylko jako turystyczna atrakcja. Rejsy po Tamizie stały się częścią regularnego transportu. Korzystają z nich zarówno mieszkańcy, jak i turyści przemieszczający się między Westminster, Canary Wharf czy London Bridge City. Dużym zainteresowaniem cieszą się zwłaszcza kursy do North Greenwich Pier przy O2 Arenie, kiedy odbywają się tam koncerty i wydarzenia sportowe.

Usługa została włączona do systemu Transport for London, więc pasażerowie płacą za przejazdy kartą Oyster albo zbliżeniowo, dokładnie tak samo jak w metrze czy autobusach. Ceny standardowych biletów zaczynają się od około 6,20 funta (ok. 31 zł).

Uber Boat, Uber Hotels. Jak znana aplikacja zmienia turystykę?

Uber na dobre rozgościł się w świecie turystyki. Przede wszystkim ułatwił on przejazdy – turyści po przylocie do obcego kraju nie muszą już szukać lokalnych taksówek, negocjować cen ani orientować się w obcej komunikacji miejskiej, bo wystarczy tylko aplikacja.

W kwietniu tego roku Uber wystartował też z nową inicjatywą. Uber Hotels to usługa, która pozwala rezerwować noclegi bezpośrednio przez aplikację. Oferta obejmuje ponad 700 tysięcy hoteli na całym świecie. Obecnie usługa Uber Hotels jest dostępna dla użytkowników w Stanach Zjednoczonych, ale w przyszłości ma zostać rozszerzona także na inne kraje.