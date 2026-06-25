Pełny program OFF Festival 2026. Ten line-up z pewnością przejdzie do historii Fot. www.instagram.com/offfestival

OFF Festival powstał 20 lat temu. Jest więc, co świętować. Na początku sierpnia w Katowicach zaprezentuje się światowa czołówka i legendy muzyki oraz dziesiątki intrygujących debiutantów z różnych zakątków globu. Kogo nie można przegapić?

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Tegoroczna, 19. edycja (po drodze wybuchła pandemia, więc nie ma okrągłej liczby... jeszcze) OFF Festivalu odbędzie się tradycyjnie w drugi weekend sierpnia. Koncerty zaplanowano w dniach 7–9 sierpnia. Gospodarzem niezmiennie pozostaje Dolina Trzech Stawów w Katowicach.

Główni headlinerzy OFF Festivalu 2026 w Katowicach

Na największych scenach staną tuzy muzyki alternatywnej i legendy gatunków z całego świata. Kogo dokładnie usłyszymy?

The Flaming Lips - legenda psychodelii, która na OFF Festivalu wykona swój album "Yoshimi Battles the Pink Robots" Yung Lean & Bladee - szwedzki duet, który zrewolucjonizował hiphop i stał się inspiracją dla całego pokolenia Amyl and the Sniffers - australijscy punkowcy, którzy gdziekolwiek się pojawią, zdobywa widzów niesamowitą energią Einstürzende Neubauten - niemieccy ojcowie industrialu, których lider żartuje, że w innym wszechświecie byliby tak sławni jak Beatlesi Johnny Marr - brytyjski gitarzysta The Smiths tym razem z projektem solo Earl Sweatshirt - amerykański raper i były reprezentant kultowej Odd Future Deafheaven - wizjonerzy post-metalu z Kalifornii powracają po latach na OFF-a

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Line-up OFF Festivalu 2026 Fot. mat. pras.

Irlandzka inwazja i muzyczne odkrycia z całego świata

Po świetnie przyjętych koncertach Fontaines D.C. i Kneecap w zeszłym roku, festiwal idzie za ciosem i zaprasza jeszcze więcej kapel z Irlandii. Zagrają między innymi:

Elektroniczny projekt SEGA BODEGA Irlandzcy post-punkowcy z grupy M(h)aol Klubowe formacje takie jak CHALK Młoda krew, czyli Madra Salach Punkowy folk The Mary Wallopers

Muzyczne odkrycia z innych kontynentów

Dolina Trzech Stawów ugości też unikalne zjawiska z innych kontynentów, które często wystąpią w naszym kraju po raz pierwszy. Pojawi się The Dare, czyli amerykański król odrodzonego stylu indie sleaze, którego muzyka pachnie mgłą i alkoholem.

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Ogromnym wydarzeniem będzie koncert LSD and the Search for God, legend shoegaze'u, zachwycających formą od swojego debiutu w 2007 roku. Oprócz tego usłyszymy projekt Dana and Alden, serwujący innowacyjny jazz stworzony wprost dla pokolenia Z.

Polską scenę dumnie zaprezentuje projekt Ludzie Wschodu. Muzycy zagrają materiał z "Nowej Aleksandrii" grupy Siekiera, świętując 40-lecie wydania tego legendarnego albumu. Wyjątkowo zapowiada się również ukraiński twórca plaaaato, opowiadający dźwiękami o ucieczce z Zaporoża, a także pionierzy palestyńskiego hip-hopu, skład DAM.

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Pełna dostępność, polski język migowy i membrana sensoryczna

OFF Festival zawsze stawia na inkluzywność. W tym roku ogromny nacisk położono na pełną dostępność dla osób głuchych oraz słabosłyszących. To istotny gest wobec społeczności, która na co dzień mierzy się z wieloma barierami. Trzeci rok z rzędu w sercu festiwalu zadziała innowacyjna Open Stage BLIK.

Każdy występ na tej scenie będzie w czasie rzeczywistym tłumaczony na polski język migowy przez specjalistów reprezentujących Polski Związek Głuchych. Dla wielu słyszących to pierwszy kontakt z tym językiem. Przed platformą zainstalowana zostanie również potężna membrana sensoryczna. Uczestnicy poprzez jej dotyk będą mogli dosłownie odczuć wibracje, rejestrując rytm koncertów całym swoim ciałem.

Alternatywa bez kompromisów na katowickich scenach

Sierpniowy festiwal to niepowtarzalna szansa na spotkanie z twórczością wymykającą się radiowym standardom. Wydarzenie to zostało w tym roku bardzo mocno dostrzeżone przez ekspertów z branży.

"OFF Festival trafił na globalną listę siedmiu festiwali, które warto odwiedzić tego lata. Ba, nawet więcej niż odwiedzić – przeżyć!" – zachęca Artur Rojek, powołując się na rekomendację serwisu BBC.