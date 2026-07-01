Promocje w Yves Rocher to dobra okazja na uzupełnienie swojej kosmetyczki Fot. materiały prasowe

Na zaproszenie marki Yves Rocher wybraliśmy się do jednego ze sklepów i wyselekcjonowaliśmy sześć naszych ulubionych kosmetyków, które są teraz dostępne w promocji do -50%. Warto je przetestować – jest duża szansa, że na stałe dołączą do waszych kosmetyczek!

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Lato to dobry moment, by odświeżyć swoją kosmetyczkę i sięgnąć po produkty oparte na roślinnych składnikach. Wśród przecenionych kosmetyków Yves Rocher znaleźliśmy perełki, które świetnie sprawdzą się zarówno podczas upalnych dni, jak i przez cały rok – od pielęgnacji włosów, przez ochronę przeciwsłoneczną, aż po demakijaż. Warto mieć je pod ręką nie tylko podczas wakacyjnych wyjazdów.

Oczyszczający szampon z makroalgą

Fot. materiały prasowe

Jeśli wasze włosy szybko tracą świeżość, ten szampon zdecydowanie warto wypróbować. Formuła z makroalgą delikatnie, ale skutecznie oczyszcza skórę głowy z zanieczyszczeń i nadmiaru sebum, pozostawiając włosy lekkie, świeże, pełne blasku i mniej podatne na przetłuszczanie. Żelowa konsystencja dobrze się pieni, a receptura nie zawiera silikonów ani siarczanów. Szampon dostępny jest zarówno w klasycznej butelce 300 ml, jak i ekonomicznym uzupełniaczu 600 ml.

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Oczyszczający szampon z makroalgą 300 ml – aktualna cena: 18,90 zł

Oczyszczający szampon z makroalgą uzupełniacz 600 ml – aktualna cena: 29,90 zł

Mleczko do opalania w sprayu SPF 50

Fot. materiały prasowe

To kosmetyk, który zdecydowanie warto wrzucić do wakacyjnej kosmetyczki. Wysoka ochrona SPF 50 pomaga ochronić skórę twarzy i ciała przed promieniowaniem UVA oraz UVB, a lekka formuła w sprayu ułatwia równomierną aplikację. Mleczko zostało wzbogacone o czerwoną mikroalgę, która nie tylko zapobiega przedwczesnemu starzeniu wywołanym słońcem, ale także przyjemnie nawilża skórę. Choć świetnie sprawdzi się podczas letnich wyjazdów, warto pamiętać, że ochrona przeciwsłoneczna twarzy jest ważna przez cały rok.

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Mleczko do opalania w sprayu SPF 50 – aktualna cena: 54,50 zł

Łagodzące mleczko po opalaniu

Fot. materiały prasowe

Po całym dniu spędzonym na słońcu skóra potrzebuje ukojenia. Łagodzące mleczko po opalaniu z czerwoną mikroalgą i mikołajkiem nadmorskim daje uczucie komfortu, pomaga zredukować przesuszenie i pozostawia skórę miękką oraz przyjemnie nawilżoną. Zawarta w formule czerwona mikroalga pomaga chronić skórę przed przedwczesnym starzeniem, natomiast mikołajek nadmorski wspiera jej regenerację. To kosmetyk, po który warto sięgnąć po każdej słonecznej kąpieli.

Łagodzące mleczko po opalaniu – aktualna cena: 29,90 zł

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Dwufazowy płyn do demakijażu oczu

Fot. materiały prasowe

Kultowy produkt Yves Rocher to jeden z tych kosmetyków, po które sięga się wieczorem z przyjemnością. Dwufazowa formuła skutecznie usuwa nawet wodoodporny makijaż, a jednocześnie jest delikatna dla wrażliwej okolicy oczu. Nie pozostawia uczucia ściągnięcia ani tłustego filmu, a dzięki ekstraktowi z bławatka pielęgnuje skórę już podczas demakijażu.

Dwufazowy płyn do demakijażu oczu 200 ml – aktualna cena: 26,45 zł

Mgiełka do ciała i włosów Dzika Alga & Koper Morski

Fot. materiały prasowe

Lekka mgiełka to idealny sposób na szybkie odświeżenie w ciągu dnia – nie tylko podczas gorącego lata. Delikatny zapach łączy świeże nuty dzikiej algi z aromatycznym koprem morskim z dzikiego wybrzeża Bretanii i kojarzy się z wakacjami nad morzem. Mgiełkę można stosować zarówno na ciało, jak i włosy, a zapach jest przyjemny, orzeźwiający i nie przytłacza.

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Mgiełka do ciała i włosów Dzika Alga & Koper Morski – aktualna cena: 29,90 zł

Krem niwelujący cienie pod oczami

Fot. materiały prasowe

Zmęczenie najczęściej widać pod oczami, a krem Yves Rocher sprawdzi się nie tylko po nieprzespanej nocy. Formuła z energetyzującą pomarańczową nasturcją i pobudzającą kofeiną pomaga zredukować sześć oznak zmęczenia, w tym cienie pod oczami, które stają się mniej widoczne. Skóra wokół oczu jest natychmiast nawilżona i rozświetlona. Przy regularnym stosowaniu rano i wieczorem już po czterech tygodniach drobne linie wydają się wygładzone, a spojrzenie odzyskuje świeży, wypoczęty i bardziej promienny wygląd.

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Krem niwelujący cienie pod oczami – aktualna cena: 64,50 zł

Skusicie się na naszych sześciu ulubieńców podczas letniej promocji? Więcej kosmetyków z rabatami do -50% znajdziecie na stronie Yves Rocher oraz w sklepach stacjonarnych Yves Rocher w całej Polsce.