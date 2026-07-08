Toyota zrzuca bombę, ale nie w salonach. Ta zmiana w lokatach to rewolucja Fot. Shutterstock

Kiedy słyszysz "Toyota", prawdopodobnie masz przed oczami pancernego Hiluxa, królową flot Corollę albo wybitnie oszczędną RAV4. I słusznie. Ale podczas gdy my ekscytujemy się kolejnymi nowościami wyjeżdżającymi na polskie drogi, Toyota Bank właśnie wywrócił stolik w zupełnie innej grze.

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Przywykliśmy do tego, że instytucje finansowe mamią nas niezłym procentem, ale gdy wczytamy się w warunki, okazuje się, że możemy wpłacić najwyżej "drobne". Japończycy powiedzieli temu "dość". Od 3 lipca 2026 roku Toyota Bank drastycznie podniósł limity dla swojego hitu, jakim jest Lokata Standard.

Dotychczas na pojedynczy depozyt mogliśmy wrzucić maksymalnie 40 tysięcy złotych. Teraz ta kwota urosła do okrągłych 100 000 zł. Ale to nie wszystko, bo bank nadal pozwala na otwarcie aż 10 takich umów. Co to oznacza w praktyce?

Łączny limit środków, które możesz bezpiecznie "zaparkować" w jednym miejscu, wzrósł z 400 tysięcy do absolutnie potężnego 1 000 000 zł. Tak, dobrze czytasz. Milion złotych w prostym, przejrzystym produkcie.

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Jakie oprocentowanie lokat?

Wielu z was pewnie teraz pyta: "No dobrze, ale ile z tego będę miał?". W dobie dynamicznych zmian na rynku oprocentowanie lokat to temat rzeka, w którym łatwo się zgubić. Toyota stawia tu na motoryzacyjny konkret.

Parametry zysku pozostają bez zmian. Wybierając wariant 6-miesięczny, dostajemy 4,30 proc. w skali roku. Jeśli wolicie krótszy horyzont, lokata 3-miesięczna gwarantuje 4,20 proc.

Żeby wejść do gry, nie trzeba od razu rozbijać banku – próg wejścia, czyli minimalna wpłata, to wciąż bardzo przystępne 2 000 zł. Dostajemy stałe, przewidywalne warunki na cały okres trwania umowy. To jak jazda hybrydą na aktywnym tempomacie – dokładnie wiesz, czego się spodziewać.

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No i największą bolączką dzisiejszych finansów jest to, że żeby dostać cokolwiek sensownego, musisz wiązać się z bankiem na lata. Chcesz dobrą ofertę? "Świetnie, ale załóż u nas konto, weź kartę i zapewnij wpływy". Tutaj tego po prostu nie ma.

Japońska propozycja to pełnoprawna lokata bez konta. Nie musisz zakładać ROR-u, żeby z niej skorzystać. Wszystko załatwiasz w 100 proc. online, z poziomu własnej kanapy, a tożsamość potwierdzasz przez wideoweryfikację. Zero przymusowych wizyt w oddziale, zero ukrytych opłat za prowadzenie niepotrzebnych rachunków. Czysta, nieskomplikowana wygoda.

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Polacy mają potężną gotówkę. Rynek musiał zareagować

Dlaczego w ogóle zdecydowano się na taki krok? Odpowiedź jest prosta – kierowcy, a raczej klienci, tego wymagali. Z danych NBP z maja 2026 roku wynika, że na kontach i depozytach Polacy trzymają astronomiczną kwotę ponad 1,5 biliona złotych. Klienci szukają dzisiaj miejsc, gdzie mogą ulokować większy kapitał bez konieczności rozbijania go na pięć różnych instytucji.

– Obserwujemy, że coraz większa liczba klientów poszukuje prostego, przewidywalnego rozwiązania, które pozwala ulokować kwoty większe, niż jeszcze kilka lat temu – tłumaczy Dawid Turkowski, Dyrektor Departamentu Rozwoju Biznesu i Innowacji w Toyota Bank Polska S.A.