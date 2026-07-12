Czy "Stranger Things" mogło zostać zainspirowane prawdziwymi wydarzeniami? fot. naTemat

Tajne laboratorium, eksperymenty na dzieciach, kontrola umysłu, podróże w czasie i potwór przywołany siłą myśli. Brzmi jak fabuła "Stranger Things", ale podobne historie od lat krążą wokół prawdziwej bazy wojskowej Camp Hero. To właśnie legenda Projektu Montauk miała zainspirować twórców serialu Netflixa. Jak było naprawdę?

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Grupa dzieci odkrywa tajne rządowe eksperymenty, laboratorium prowadzi badania nad zdolnościami psychicznymi, a granica między rzeczywistością i innym wymiarem zaczyna się zacierać. Choć "Stranger Things" jest dziełem fikcji, jego twórcy odwoływali się do teorii spiskowej związanej z Montauk na Long Island.

Serial początkowo miał nawet nosić tytuł "Montauk", a jego akcja miała rozgrywać się właśnie w tej części stanu Nowy Jork. Dopiero później wydarzenia przeniesiono do fikcyjnego Hawkins w Indianie. Inspiracja jednak pozostała. Ile jest prawdy w serialu Netflixa? Sprawdzamy to w podcaście "Prawdziwe historie".

Prawdziwa baza i początek legendy

Camp Hero naprawdę istnieje. Baza została zbudowana podczas II wojny światowej, aby chronić amerykańskie wybrzeże przed atakiem. Obiekt ukryto w taki sposób, by przypominał zwyczajną wioskę rybacką.

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W czasie zimnej wojny działały tam potężne radary obserwujące Atlantyk. Baza została ostatecznie zamknięta w 1981 roku, ale część budynków nadal pozostawała niedostępna. To wystarczyło, aby wokół miejsca zaczęły narastać plotki o podziemnych tunelach, tajnych laboratoriach i eksperymentach ukrywanych przez rząd.

Głównym źródłem opowieści o Projekcie Montauk był Preston B. Nichols, autor książki "The Montauk Project: Experiments in Time". Twierdził, że pracował w tajnym programie, ale jego wspomnienia zostały usunięte.

Według Nicholsa w bazie badano kontrolę umysłu, teleportację, podróże w czasie oraz zdolności paranormalne. Jednym z najważniejszych urządzeń miało być tak zwane krzesło Montauk, które wzmacniało psychiczną energię siedzącej na nim osoby.

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Uczestnicy eksperymentów mieli dzięki niemu materializować przedmioty, wpływać na rzeczywistość i otwierać portale w czasie oraz przestrzeni.

Eksperymenty na dzieciach i potwór z umysłu

Najmroczniejsza część teorii dotyczyła dzieci. Według opowieści były one porywane, poddawane przemocy, działaniu narkotyków oraz eksperymentom mającym złamać i przeprogramować ich psychikę.

W jednej z najbardziej fantastycznych historii Duncan Cameron, uczestnik programu obdarzony zdolnościami psychicznymi, miał stworzyć potwora, który pojawił się w bazie i zaczął niszczyć znajdujący się tam sprzęt. Projekt zakończono rzekomo 12 sierpnia 1983 roku, a personelowi wymazano pamięć.

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Podobieństwa do "Stranger Things" są oczywiste: dziecięce obiekty testowe, potężne zdolności psychiczne, rządowe laboratorium, portal i stworzenie z innego świata.

Podróże w czasie, kosmici i nazistowskie złoto

Z czasem teoria rozrosła się o kolejne elementy. Projekt Montauk połączono z Eksperymentem Filadelfijskim, operacją Paperclip, kontaktami z obcymi oraz finansowaniem badań za pomocą złota przejętego nazistom.

Twierdzono nawet, że w Camp Hero tworzono metahumanów, testowano latające spodki, pracowano nad internetem, sfingowano lądowanie na Księżycu i stworzono potwora Jersey Devil. W różnych wersjach opowieści pojawiali się również Nikola Tesla i John von Neumann.

Im więcej szczegółów dodawano, tym bardziej historia przypominała rozbudowane uniwersum science fiction.

Czy Projekt Montauk naprawdę istniał?

Nie ma wiarygodnych dowodów potwierdzających istnienie Projektu Montauk w formie opisanej przez Nicholsa. Nie odnaleziono dokumentów, nagrań ani niezależnych świadków, których relacje potwierdzałyby eksperymenty z teleportacją, podróżami w czasie czy zdolnościami psychicznymi.

Prawdą jest natomiast, że amerykańskie służby prowadziły tajne i nieetyczne programy, takie jak MK-Ultra. CIA eksperymentowała z LSD oraz metodami kontroli zachowania, często na osobach, które nie wiedziały, że biorą udział w badaniach.

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Istnienie MK-Ultra sprawiło, że dla części odbiorców historia Montauk zaczęła brzmieć bardziej wiarygodnie. Między testowaniem narkotyków a otwieraniem portali czasowych istnieje jednak ogromna różnica.