Niepozorny kod na odwrocie prawa jazdy to pułapka podczas kontroli drogowej Fot. Shutterstock

Większość z nas bierze prawo jazdy do ręki tylko po to, by sprawdzić datę jego ważności, ewentualnie pokazać je przy jakiejś rzadkiej kontroli drogowej. Serio, kto z własnej woli zagląda na sam dół rewersu? A to błąd, bo właśnie tam, w niepozornej rubryce numer 12, kryją się małe cyferki, które mogą potężnie uderzyć was po kieszeni.

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Kiedy przechodzimy badanie lekarskie dla kierowców, lekarz skrupulatnie ocenia nasz wzrok. Jeśli masz wadę, w systemie ląduje odpowiednia adnotacja, a potem trafia w formie kodu na twój dokument. I tu nie ma miejsca na elastyczność. Te kody ograniczeń w prawie jazdy to nie są tylko "sugestie" dla twojego bezpieczeństwa. To żelazne, prawne zasady.

Najważniejsze z oznaczeń, na które musicie zwrócić uwagę, to:

kod 01.01 – oznacza bezwzględny obowiązek jazdy w okularach, kod 01.02 – wymóg prowadzenia pojazdu w soczewkach kontaktowych, kod 01.06 – pełen komfort: pozwala prowadzić zarówno w okularach, jak i w soczewkach, kod 01.07 – dotyczy indywidualnej korekcji lub szczególnej ochrony wzroku.

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"Zapomniałem okularów" to wymówka za 1500 zł

Zastanawiacie się pewnie, co się stanie, jeśli podczas kontroli policjant zobaczy na waszym dokumencie kod 01.01, a wy okularów na nosie nie macie, bo "zostały na szafce w przedpokoju"? Tłumaczenia o tym, że jedziecie tylko do sklepu obok, na nic się nie zdadzą. Przepisy są tutaj bezlitosne.

To nie jest traktowane jako zwykły, drobny mandat za brak okularów. W świetle prawa to po prostu jazda bez uprawnień. A za to Kodeks wykroczeń (konkretnie artykuł 94.) przewiduje potężne konsekwencje.

Minimalna grzywna za to wykroczenie wynosi aż 1500 zł. Co więcej, to wcale nie musi być koniec, bo sąd może dodatkowo orzec zakaz prowadzenia pojazdów. Zwykłe poranne zapominalstwo może się więc zamienić w wielomiesięczny koszmar bez samochodu.

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Zmieniłeś okulary na soczewki? Uważaj

I tu dochodzimy do najczęstszej pułapki, w którą wpada masa kierowców. Powiedzmy, że wyrobiłeś dokument lata temu. Masz wbity kod w prawie jazdy 01.01. Z czasem stwierdziłeś jednak, że oprawki cię denerwują i przerzuciłeś się na wygodne soczewki. Widzisz idealnie, prowadzisz bezpiecznie. W czym więc problem?

W bezdusznej biurokracji. Sama zmiana sposobu korekcji wzroku u optyka nic nie znaczy dla drogówki. Jeśli w prawku widnieje tylko wymóg okularów, a ty prowadzisz w soczewkach, dla policjanta wciąż jesteś osobą, która łamie uprawnienia.

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Jak z tego wybrnąć i ominąć surowe kary dla kierowców? Niestety, trzeba swoje odstać w kolejkach. Konieczne jest ponowne badanie lekarskie, podczas którego specjalista wyda orzeczenie pozwalające na wpisanie kodu 01.06 (tego od soczewek i okularów), a następnie złożenie wniosku o wymianę całego dokumentu.

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