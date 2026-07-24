Wiceprezes Xpenga wyłożył karty na stół. "Większość z tych marek zniknie z rynku" Fot. Shutterstock

Dr Brian Gu, wiceprezes marki XPeng, jednego z najbardziej rozpoznawalnych chińskich producentów aut na prąd, w rozmowie z australijskimi dziennikarzami wyłożył karty na stół i bez owijania w bawełnę przyznał to, o czym głośno mówi się w kuluarach: nadchodzi wielkie czyszczenie rynku, a upadek marek samochodowych, także tych elektrycznych z Chin, jest nieunikniony.

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Rynek światowy jest zalewany przez nowe chińskie samochody elektryczne. Co chwila na nagłówkach pojawia się nowa marka, która obiecuje rewolucję, kosmiczny zasięg i cenę, przy której europejska konkurencja powinna pójść płakać do kąta. Ale czy na pewno wszyscy ci nowi gracze przetrwają?

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Zdaniem wiceprezesa XPenga, cały rynek aut elektrycznych przechodzi obecnie dokładnie taką samą transformację, jaką rynek telefonów komórkowych przeżywał 15–20 lat temu. Pamiętacie czas, gdy Nokia i Ericsson rządziły światem, a potem nagle pojawiły się smartfony i doszło do przetasowania na rynku?

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Dokładnie to samo dzieje się teraz w motoryzacji. I chociaż Nokia nadal na rynku jest, to musiała się też dostosować, co robią już marki aut na całym świecie o ugruntowanej renomie i pozycji.

Problem w tym, że zdaniem Gu nowo powstające marki popełniają grzech pierworodny i są do siebie zbyt podobne.

– Jest ich po prostu za dużo. Mam na myśli to, że wszystkie są takie same. Wszystkie rywalizują ze sobą na niemal identyczne parametry – ocenił szczerze podczas ostatniej rozmowy z australijskimi mediami wiceprezes XPenga, jednego z wiodących koncernów motoryzacyjnych w Chinach.

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Według niego wygrają tylko ci, którzy zaoferują unikalne DNA, autorską technologię oraz głęboką integrację ze sztuczną inteligencją. Samospełniający się zbieg wahań cenowych i walki na śmierć i życie sprawia, że samo składanie blach i montowanie baterii już nie wystarczy.

Giganci w opałach, a w Chinach trwa brutalna selekcja

Sprawa jest o tyle ciekawa, że brutalna walka o przetrwanie dotyka obu stron barykady. Z jednej strony mamy tradycyjne koncerny, takie jak Grupa Volkswagen, która musi szukać oszczędności, ciąć zatrudnienie i szukać partnerstw technologicznych, ostatnio właśnie z XPengiem na rynek chiński, żeby się dostosować do panujących tam trendów.

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Z drugiej strony na samym rynku chińskim sytuacja wcale nie wygląda różowo. Choć mogłoby się wydawać, że chińscy producenci aut prą do przodu bez żadnych przeszkód, w pierwszej połowie 2026 roku sprzedaż nowych aut w Chinach zaliczyła wyraźne spadki.

I to mimo faktu, że na rynek trafiło rzekomo aż 650 nowych lub odświeżonych modeli. Rynek posypał się dla wszystkich: i wielkich światowych koncernów z Europy, Japonii czy USA, ale także dla rodzimych graczy. Spadki zaliczają wszyscy i siegają one 20-25 proc.

Gu wyjaśnia jednak ten fenomen bez ogródek: – Większość z tych debiutów to nie są żadne nowe auta, tylko drobne liftingi i kosmetyczne poprawki. Są modele, które debiutują na rynku, i dosłownie nikogo one nie obchodzą. Nie ma wolumenu, nie ma sprzedaży.

W efekcie konkurencja na rynku EV doprowadzi do drastycznej konsolidacji. Wygranymi okażą się wyłącznie te firmy, które będą w stanie łączyć w sobie cechy klasycznego producenta aut z gigantem technologicznym.

Czy polski kierowca ma się czego obawiać?

Powiedzmy sobie wprost: z punktu widzenia kogoś, kto planuje kupić nowy samochód elektryczny, te wieści to miecz obosieczny. Z jednej strony ogromna konkurencja i napływ nowości z Azji wymuszają niższe ceny i bogatsze wyposażenie, co z perspektywy portfela wygląda kusząco.

Z drugiej jednak kupno auta od egzotycznego start-upu, który za dwa lata może ogłosić upadłość lub wycofać się z Europy, niesie ze sobą potężne ryzyko braku części zamiennych i wsparcia dla oprogramowania.

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