Najtańszy Xpeng L03 ma być hitem w Europie. Nowy chiński SUV nie tylko elektryczny Fot. Łukasz Grzegorczyk / naTemat

Xpeng zaprezentował swój najnowszy i najbardziej globalny model L03. Pojazd, który trafi do sprzedaży jesienią 2026 roku, zadebiutował jednocześnie na 65 rynkach, w tym w Europie. Znamy europejskie ceny i mogliśmy zobaczyć go z bliska w Monachium.

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Nowy Xpeng L03 na pierwszy rzut oka wygląda trochę jak... Geely. To nie zarzut, ale oczywisty fakt, że chińskie marki mają pewien powtarzalny styl. Nad projektem nadwozia czuwał globalny zespół kierowany przez JuanaMa Lopeza, byłego szefa ds. designu nadwozi marki Ferrari. Żeby było jasne: nie miał nic wspólnego z modelem Luce, który niedawno "podpalił" cały motoryzacyjny świat.

Xpeng L03 – stylistyka i wymiary nadwozia

Xpeng L03 ma 4,65 m długości i na żywo sprawia wrażenie bardzo kompaktowego. Przyciąga wzrok smukłymi liniami, które gwarantują niższy współczynnik oporu powietrza. To przekłada się na redukcję zużycia energii i zwiększenie zasięgu podczas jazdy z wyższymi prędkościami. Z detali szybko zauważycie tylny pas świetlny i przednie reflektory, które nawiązują do logo marki. Dobrze wyglądają też "bezramkowe" szyby.

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L03 będzie dostępny w pięciu kolorach nadwozia: fioletowym (Phantom Purple), szarym (Rock Gray), białym (Arctic White), czarnym (Midnight Black) oraz srebrnym (Silver Frost). Dodatkowo przygotowano specjalną wersję Black Edition.

Wnętrze? Poczucie komfortu jest naprawdę dobre. Przednie fotele wyposażono w wentylację, ogrzewanie, 4-kierunkową elektryczną regulację podparcia lędźwiowego oraz rozbudowany 14-punktowy system masażu całego ciała. Duży rozstaw osi (2,85 m) zapewnia nam sporą przestrzeń w kabinie. Na tylnej kanapie obszytej bardzo przyjemnym w dotyku "gumowym" materiałem, można się wygodnie rozsiąść. Ze wzrostem 1,85 m miałem duży zapas przestrzeni na kolana i nad głową.

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Najtańszy Xpeng L03 ma być hitem w Europie. Nowy chiński SUV nie tylko elektryczny Fot. Łukasz Grzegorczyk / naTemat

Wersje w pełni elektryczne mają dwa bagażniki: tylny o pojemności 539 litrów (wliczając schowek pod podłogą) oraz przedni bagażnik (tzw. frunk) mieszczący 102 litry w wersjach z napędem na tył (RWD) lub 69 litrów w wariantach z napędem na cztery koła (AWD). W kabinie umieszczono też wysuwaną szufladę o pojemności 10 litrów pod tylnymi siedzeniami.

Najtańszy Xpeng L03 ma być hitem w Europie. Nowy chiński SUV nie tylko elektryczny Fot. Łukasz Grzegorczyk / naTemat

Najtańszy Xpeng L03 ma być hitem w Europie. Nowy chiński SUV nie tylko elektryczny Fot. Łukasz Grzegorczyk / naTemat

W L03 debiutuje nowa platforma operacyjna XOS 6 stworzona z myślą o użytkownikach na całym świecie. Centralnym elementem sterowania jest ekran dotykowy o przekątnej 15,6 cala oraz system projekcji W-HUD na przedniej szybie.

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Najtańszy Xpeng L03 ma być hitem w Europie. Nowy chiński SUV nie tylko elektryczny Fot. Łukasz Grzegorczyk / naTemat

Najtańszy Xpeng L03 ma być hitem w Europie. Nowy chiński SUV nie tylko elektryczny Fot. Łukasz Grzegorczyk / naTemat

Tu ponownie nawiążemy do podobieństw – takie ekrany to specjalność chińskich marek. Zamontowane centralnie, z szatą graficzną w jednym stylu. Do tego minimalistyczny, ale czytelny wirtualny kokpit. Trudno znaleźć jedną oczywistą wadę w projekcie wnętrza nowego Xpenga, bo jest on po prostu przemyślany, a jednocześnie mało zaskakujący.

Xpeng to pierwszy producent z regionu Azji i Pacyfiku, który zintegrował fabrycznie system nawigacji Google Maps za pomocą bezpośredniej architektury SDK. Dzięki temu kierowcy nie muszą uruchamiać zewnętrznych aplikacji z telefonu, a dane z usług Google bezpośrednio wspierają działanie systemów autonomicznych.









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L03 będzie dostępny w dwóch wersjach napędowych. W pełni elektryczny wariant to dwie opcje pojemności akumulatora: 58,3 kWh oraz 71,2 kWh.

Baterie oparto na architekturze LFP 400V. Auto obsługuje ładowanie prądem stałym (DC) o mocy 193 kW (dla mniejszego akumulatora) lub 236 kW (dla większego wariantu). Technologia szybkiego ładowania klasy 3C pozwoli uzupełnić energię od 10 do 80 proc. w około 20 minut. Ładowanie prądem przemiennym (AC) odbywa się za pomocą trójfazowej ładowarki pokładowej o mocy 11 kW. Dodatkowo L03 oferuje funkcję dwukierunkowego przepływu energii V2L (Vehicle-to-Load) o mocy 6 kW, umożliwiającą bezpośrednie zasilanie zewnętrznych urządzeń elektrycznych i turystycznych.

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Nowy Xpeng L03 – gama modelowa elektrycznych wersji

Standard Range: wersja wyposażona w akumulator 58,3 kWh oraz silnik o mocy 245 KM, przyspieszająca od 0 do 100 km/h w 7,5 sekundy i oferująca zasięg do 445 km. Long Range: z akumulatorem 71,2 kWh i silnikiem o mocy 245 KM, zapewniająca zasięg 520 km (WLTP) oraz przyspieszenie do setki w 6,6 sekundy. AWD Performance: wariant z napędem na obie osie o łącznej mocy szczytowej 387 KM (akumulator 71,2 kWh), osiągający 100 km/h w 4,5 sekundy i oferujący 440 km zasięgu. Ultra: flagowa, najwyższa specyfikacja dostępna dla odmian Long Range (zasięg do 480 km) oraz AWD Performance (zasięg do 440 km).

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To jednak nie wszystko, ponieważ będzie też opcja EREV, czyli extended range electric vehicle. Wykorzystuje ona system Xpeng Kunpeng Range Extender, w którym spalinowy generator prądu współpracuje z napędem elektrycznym, zapewniając łączny zasięg przekraczający 1000 km, w tym ok. 215 km na "czystym" prądzie. Jak te liczby będą wyglądać w praktyce... dopiero zobaczymy.

Najtańszy Xpeng L03 ma być hitem w Europie. Nowy chiński SUV nie tylko elektryczny Fot. Łukasz Grzegorczyk / naTemat

Wiemy już, ile kosztują wybrane europejskie ceny L03. W wersji BEV zaczynają się od 34 900 euro, a REEV – 38 490 euro. Nowy Xpeng będzie dostępny w sprzedaży już jesienią 2026 roku.

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Najtańszy Xpeng L03 ma być hitem w Europie. Nowy chiński SUV nie tylko elektryczny Fot. Łukasz Grzegorczyk / naTemat

Polskie ceny mamy poznać w najbliższych tygodniach. Trzeba szacować, że wyjściowo będzie to ok. 160 tys. zł – to oznaczałoby konkurencję dla Tesli Model Y, która aktualnie kosztuje minimum 189 990 zł. Xpeng będzie rywalizować też ze Skodą Elroq, Volvo EX30 czy Kią EV3.

Najtańszy Xpeng L03 ma być hitem w Europie. Nowy chiński SUV nie tylko elektryczny Fot. Łukasz Grzegorczyk / naTemat

Moim zdaniem Xpeng kusi przede wszystkim ofensywą technologiczną. Nowy model L03 może nie wywróci stolika na rynku, ale może wydawać się sensowną opcją nie tylko ze względu na dostępne napędy, ale prawdopodobnie również cenę. Poczekajmy jednak na oficjalne kwoty.

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