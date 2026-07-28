Z dnia na dzień zakazali w kraju importu aut spalinowych. I nie chodzi o zielony ład Fot. Shutterstock

Kiedy w Europie od miesięcy toczymy absurdalne spory o rok 2035, normy emisji spalin i unijne dyrektywy, a producenci próbują przekonać nas do zielonej transformacji, po drugiej stronie globu wydarzyło się coś, co wprawiło analityków w osłupienie. Jeden z krajów po prostu zakazał sprowadzania aut benzynowych i diesli.

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Przyznaję, kiedy po raz pierwszy zobaczyłem te doniesienia, myślałem, że to mocno rozdmuchana plotka. Ale nie, zakaz importu samochodów spalinowych stał się faktem i od 1 czerwca 2026 roku weszły w życie przepisy, które wywracają lokalny rynek motoryzacyjny do góry nogami.

Ban na spalinówki z dnia na dzień

Decyzja, za którą stoi tamtejsze Ministerstwo Przemysłu i Handlu, była dla wielu ogromnym szokiem. Laos, bo o tym azjatyckim państwie mowa, ustalił, że sto procent nowo importowanych samochodów osobowych na rynek lokalny stanowią wyłącznie samochody elektryczne. Jeśli lokalny dealer chciałby ściągnąć nowe auto z silnikiem benzynowym albo dieslem, odbije się od ściany.

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Co istotne, ruszający właśnie eksperyment w Azji nie dotknął wszystkich gałęzi transportu. Rząd podszedł do sprawy z głową i ze sztywnych regulacji wyłączył na razie ciężarówki, sprzęt budowlany, autobusy miejskie oraz pojazdy specjalistyczne.

Powód jest prosty: w tych segmentach technologia bateryjna wciąż bywa uciążliwa i droga. Uderzono wyłącznie w segment aut osobowych, w którym tanich elektryków, zwłaszcza ze strony chińskich producentów, jest pod dostatkiem.

Jednak to, co w całej tej historii jest najbardziej fascynujące, to bezpośredni motyw podjęcia tak drastycznych kroków.

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Czysty biznes, a nie ekologiczna nowomowa

Gdyby podobną decyzję ogłoszono w Brukseli, Paryżu czy Berlinie, usłyszelibyśmy tysiące podniosłych haseł o śladzie węglowym, topnących lodowcach i odpowiedzialności za przyszłe pokolenia. Oczywiście nie zrozumcie mnie źle, wszystkie te powody są prawdziwe, słuszne, realne i zagrażają przyszłości ludzkości.

Laos miał jednak inne podejście i kierował się innymi pobudkami. Siedmiomilionowy kraj pozbawiony dostępu do morza ma po prostu potężny problem finansowy, który musiał jak najszybciej rozwiązać.

Laos jest potęgą, jeśli chodzi o elektrownie wodne. Kraj produkuje ogromne ilości energii elektrycznej i z powodzeniem eksportuje ją do sąsiadów, czyniąc z tego filar swojej gospodarki. Z drugiej strony nie posiada własnych złoż ropy i musi zaopatrywać swoje stacje za granicą.

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Rosnące ceny paliw oraz stały odpływ twardej waluty z budżetu państwa doprowadziły do sytuacji, w której rezerwy walutowe zaczęły kurczyć się w zastraszającym tempie. Rząd dodał więc dwa do dwóch: po co płacić milionom zagranicznych koncernów naftowych w obcej walucie, skoro można zmusić kierowców, by ładowali auta własnym, krajowym prądem z wody?

To nie ekologia, to czysta samoobrona budżetowa i odcinanie się od importu paliw.

Ulgi, kwoty i bat na firmy. Jak wygląda ten plan w praktyce?

Samo wprowadzenie zakazu to jedno, ale trzeba jeszcze stworzyć warunki, w których ludzie nie zostaną na lodzie. Jak donosi portal electrek.co plan Laosu zakłada, że do 2030 roku udział pojazdów elektrycznych w całkowitej flocie kraju osiągnie co najmniej 30 proc. Żeby to zrobić, tamtejszy rząd mocno sypnął zachętami, ale też przygotował bat na przedsiębiorców.

Każdy importer sprowadzający samochody elektryczne w cenie do 50 000 dolarów jest całkowicie zwolniony z akcyzy. Do tego dochodzą drastycznie obniżone opłaty rejestracyjne, co sprawia, że zakup elektryka staje się po prostu opłacalny.

Z drugiej strony do końca tego roku firmy transportowe i flotowe mają ustawowy obowiązek posiadania minimum 10 proc. aut elektrycznych we flotach.

Żeby uniknąć paraliżu na drogach, państwo podpisało już umowy z 27 podmiotami, które mają błyskawicznie wybudować sieć ładowarek oraz stacje wymiany akumulatorów.