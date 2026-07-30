Iga Cembrzyńska nie żyje Fot. Wikimedia Commons / Edward Hartwig / Narodowe Archiwum Cyfrowe, CC BY-SA 4.0)

Nie żyje Iga Cembrzyńska, jedna z najbardziej charakterystycznych i wszechstronnych postaci polskiej kultury. Aktorka, piosenkarka, kompozytorka i reżyserka miała 87 lat.

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Informację o jej śmierci przekazał ks. Andrzej Luter, publicysta i duszpasterz środowisk twórczych. "Odeszła. Do swojego Andrzeja i do jego brata Janusza. Dziś zmarła IGA CEMBRZYŃSKA, wspaniała aktorka, piosenkarka. Osobowość.Żegnaj kochana Igo!!! Żal ogromny (pisownia oryginalna – red.) – napisał na Facebooku w czwartek.