Nie żyje Iga Cembrzyńska, jedna z najbardziej charakterystycznych i wszechstronnych postaci polskiej kultury. Aktorka, piosenkarka, kompozytorka i reżyserka miała 87 lat.
REKLAMA
Informację o jej śmierci przekazał ks. Andrzej Luter, publicysta i duszpasterz środowisk twórczych. "Odeszła. Do swojego Andrzeja i do jego brata Janusza. Dziś zmarła IGA CEMBRZYŃSKA, wspaniała aktorka, piosenkarka. Osobowość.Żegnaj kochana Igo!!! Żal ogromny (pisownia oryginalna – red.) – napisał na Facebooku w czwartek.
Więcej informacji wkrótce.