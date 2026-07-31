Nowa Corolla zapowiada się rewolucyjnie. Ale czy rynek jest gotowy na taką Toyotę? Materiały prasowe Toyota

Od ostatnich pięciu dekad na świecie Toyota Corolla jest absolutnym synonimem motoryzacyjnego rozsądku. Kupowałeś ją, kiedy chciałeś po prostu dojechać z punktu A do punktu B, bez stresu, bez częstych wizyt u mechanika, ale i... bez większych emocji. Jednak wszystko wskazuje na to, że Japończycy postanowili wywrócić ten stolik.

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Ostatnie zwiastuny i materiały z japońskiego serialu dokumentalnego NHK potwierdzają to, o czym w branży plotkowano od pewnego czasu. Nowa generacja Corolli ma czerpać garściami z niesamowicie odważnego modelu koncepcyjnego, który pokazano na Tokyo Mobility Show w 2025 roku.

Koniec z obłymi, zachowawczymi liniami, do których zdążyliśmy się przyzwyczaić. Dostaniemy auto ostre jak brzytwa, z klinowatą sylwetką, mocno pochyloną przednią szybą i wręcz futurystycznym oświetleniem.

To już nie jest samochód, który znika w tłumie na parkingu pod supermarketem. Pytanie brzmi: dlaczego producent decyduje się na tak radykalny krok w przypadku swojego największego bestsellera?

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Presja ze strony rywali i walka o design

Odpowiedź jest prostsza, niż się wydaje. Konkurencja po prostu nie śpi. Kiedy spojrzymy na to, co robią marki w segmencie kompaktowych sedanów, widać wyraźnie, że odważny design się sprzedaje.

Koreańczycy, w tym Hyundai oraz Kia ze swoim ostro narysowanym na nowo modelem K4, udowodnili, że auto dla szerokich mas wcale nie musi przypominać anonimowej mydniczki. Podobnie jest ze sprzedawanym za Oceanem najnowszym Nissanem Sentrą.

Toyota doskonale zdaje sobie sprawę, że jeśli ich sztandarowy kompakt nadal będzie wyglądał jak typowe auto z wypożyczalni, zaryzykują utratę młodszych, zwracających dużą uwagę na styl klientów.

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Zresztą, ten proces dojrzewania języka projektowego widać już w całej flocie. Wystarczy popatrzeć na rewelacyjnie narysowanego nowego Priusa, rodzinę bZ czy to, co zapowiada nadchodzący elektryczny Highlander.

Co pod maską? Przekrój od benzyny po pełnego elektryka

Choć ostateczna produkcyjna stylistyka to wciąż po części domysły, wiemy znacznie więcej o planowanych napędach. I tu szykuje się absolutny przegląd rynkowych możliwości. Japończycy nie zamykają się na jedną drogę, co z punktu widzenia codziennej użyteczności jest świetną wiadomością.

Oczywiście dostaniemy klasyczne warianty benzynowe i to, z czego marka słynie najbardziej, czyli oszczędne napędy hybrydowe. Ale na tym nie koniec. W ofercie ma pojawić się pełnoprawna hybryda plug-in, a z detali widocznych na autach koncepcyjnych (jak choćby umiejscowienie klapki ładowania) jasno wynika, że na rynek trafi również wersja w pełni elektryczna, i to ona wydaje się być na ten moment najbardziej zaawansowana w rozwoju.

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Dla fanów ostrej jazdy szykowana jest z kolei kolejna odsłona sportowej GR Corolli. Zatem dla każdego coś miłego pod warunkiem, że potencjalny nabywca zaakceptuje nowy, ostry wygląd. Ale z tym nie powinno być problemów.

Ryzyko, które może się opłacić

I tu dochodzimy do największego problemu tej metamorfozy. Kto dziś kupuje Corollę? Bądźmy szczerzy, że to rzadko jest auto marzeń z plakatów w pokoju nastolatka. To pojazd, który wybierają floty, taksówkarze, kierowcy Ubera, a także osoby dojeżdżające codziennie dziesiątki kilometrów do pracy, szukające po prostu świętego spokoju.

Dla nich liczy się bezawaryjność, tania eksploatacja i niska utrata wartości. Design ląduje na szarym końcu tej listy priorytetów. Zbudowanie samochodu, który emanuje nowoczesnością, to stąpanie po dość kruchym lodzie, ale także szansa na ogromny sukces.

Ten wielki, zachowawczy trzon klientów, który od lat utrzymuje japoński kompakt na szczytach światowych list sprzedaży, ceni przewidywalność. Radykalny design niesie ze sobą ryzyko, że część z nich po prostu się odwróci.

Z drugiej strony może to być strzał w dziesiątkę, bo nowy design przyciągnie nowych klientów, a floty i tak zostaną, bo niezawodność i zapewne dobra wycena nadal będą cechowały ten model.

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Toyota najwyraźniej uznała, że w dzisiejszym motoryzacyjnym świecie stanie w miejscu i zachowawczość to jeszcze większe zagrożenie. Czy kierowcy są gotowi na taką rewolucję? Przekonamy się pewnie bliżej premiery.

Quiz 1 / 10 Na początek coś łatwego... Opel Volkswagen Nissan Audi

Ale trzeba pamiętać, że to, co było standardem jeszcze te 5-6 lat temu, już dawno jest nieprawdą. Rozwój technologii idzie do przodu, kierowcy chcą mieć więcej w autach i chcą, żeby ich auto przyciągało wzrok, także ci flotowi.