Wręczyli mu mandacik... bo grzał 191 km/h na S3. Drogo go to kosztowało Materiały prasowe Policja.pl

We wtorek 28 lipca pod Nową Sola na S3 policjanci zatrzymali pędzące BMW z 52-latkiem za kółkiem. Mężczyzna zamiast jechać przepisowe 120 km/h, grzał 191 kmh. Policjanci nie mieli litości.

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Trwa okres wakacyjny, mnóstwo ludzi jedzie na upragniony wypoczynek, a na głównych arteriach panuje wzmożony ruch. I nagle, w tym całym wakacyjnym zamieszaniu, pojawia się on, czyli król lewego pasa, któremu najwyraźniej bardzo się spieszy na urlop.

Tym razem padło na 52-latka. We wtorek, 28 lipca, policjanci z nowosolskiej drogówki prowadzili rutynowe działania. W pewnym momencie na odcinku pomiędzy Nową Solą a Zieloną Górą ich wideorejestrator namierzył pędzące auto.

Kierowca BMW ewidentnie pomylił polską ekspresówkę z torem wyścigowym, bo gnał z prędkością aż 191 km/h. Przypomnę tylko, bo niektórzy chyba o tym wciąż zapominają, że trasa S3 na tym fragmencie pozwala na maksymalnie 120 km/h. To oznacza, że mężczyzna przekroczył limit o ponad 70 km/h.

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Kara mogła być jedna

Oczywiście w przypadku tak rażących naruszeń nie ma mowy o żadnej taryfie ulgowej, bo i z jakiej racji? Znaczne przekroczenie prędkości to najkrótsza droga do nieszczęścia, a statystyki policyjne od lat są w tej kwestii bezlitosne.

Finał tej brawurowej przejażdżki był bardzo bolesny. Mundurowi wlepili kierowcy mandat w wysokości 2500 złotych, ale to nie strata gotówki boli tu najbardziej. Na konto 52-latka trafiło od razu 15 punktów karnych. Jeszcze jeden, nawet drobny błąd za kierownicą i mężczyzna błyskawicznie pożegna się z uprawnieniami.

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Pół Polski mówi o tragicznych wypadkach na drogach szybkiego ruchu, a ja się pytam: co jeszcze musi się wydarzyć, żeby niektórzy wreszcie zdjęli nogę z gazu? Służby bez przerwy apelują o rozwagę, a nieodpowiedzialni kierowcy wciąż narażają nie tylko wysokie straty finansowe, ale przede wszystkim życie nas wszystkich.

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